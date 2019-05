Chi è Martina Maccari, lady Bonucci e wag fuori dagli schemi

editato in: da

Martina Maccari è lady Bonucci dal 2011, ma non solo: ex modella, wag, social influencer, dalla personalità forte e decisa. Conosciamo meglio la donna che ha conquistato il cuore di Leonardo.

Martina e Leonardo si sono conosciuti nel 2008 per telefono. Un amore nato da una specie di “scommessa” che alla fine hanno vinto entrambi. Da un lato lei che definiva il calciatore – che a quei tempi giocava nel Bari – come “non il suo tipo ideale”; dall’altro lui che durante una vacanza pensava a lei. Pochi mesi dopo condividevano lo stesso tetto e nel 2011, a Siena, si sono scambiati la promessa di amarsi per sempre.

Un anno dopo, nel luglio 2012, nasce Lorenzo, e dopo due Matteo. Pochi mesi fa, invece, nel febbraio 2019, è arrivata la principessa di casa: la piccola Matilde.

Il matrimonio di un calciatore e una modella può sembrare un classico dei rotocalchi rosa, ma Leonardo e Martina hanno mostrato e dato tanto ai loro fan. Non solo selfie, ma numerosi momenti trasparenti ed emozionanti della loro famiglia. E un insegnamento trasmesso quando hanno rischiato di perdere il loro piccolo Matteo: quello di non mollare mai.

Invidiati perché sono una delle coppie più longeve, serene e innamorate nel mondo del calcio, Leonardo Bonucci e Martina Maccari hanno vissuto momenti difficili, ma sono sempre stati uniti. Soprattutto quando lui ha deciso di lasciare la Juventus per andare al Milan, che la Maccari ha così commentato in un’intervista al Corriere dello Sport:

‘Voglio andare via dalla Juve’ non me lo ha mai detto. Ci sono state delle vicissitudini e ci siamo avvicinati a questa idea. Ma Leonardo è autonomo nel suo lavoro. Io gli ho fatto solo da spalla, come si dice in questi casi.

Trentaquattrenne e con un passato da modella, grazie al suo viso delicato e al fisico scultoreo, ha cominciato a calcare le passerelle di tutto il mondo a 16 anni. Ma non è durata. Infatti, davanti a una tazza di caffè e in compagnia di Raffaella Carrà e delle telecamere di A Raccontare Comincia Tu, confessa: “Dopo qualche anno ho capito che quello non era il mio mondo e ho voluto uscirne”.

Dopo l’esperienza sulle passerelle è diventata una social influencer; tuttavia Lady Bonucci non mette in mostra il fisico, ma la testa. Sul suo profilo Instagram, infatti, niente foto in posa o scatti provocanti.

La semplicità di Martina è una delle qualità per le quali è maggiormente apprezzata dai suoi tantissimi fan, che nei commenti ne sottolineano spesso la genuinità e l’intelligenza. La stessa intelligenza che le permette di gestire con disinvoltura gli haters, rimandando al mittente le offese con grandi risate.