Chi è Martina, la nuova fidanzata di Davide Bonolis

Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo, è fidanzato da tempo con Martina, una sua coetanea lontana dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Chi è Martina, la fidanzata di Davide Bonolis

Davide Bonolis è il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il ragazzo, nato il 7 giugno 2004, ha deciso di non seguire le impronte paterne: è infatti un calciatore in ascesa, e gioca nella Triestina. Oltre che da un punto di vista professionale, Davide sembra aver raggiunto la serenità anche da un punto di vista sentimentale grazie alla fidanzata Martina Fabbri.

Lunghi capelli castani e occhi nocciola, la ragazza è sconosciuta al mondo dello spettacolo e non è nota la sua occupazione. Da quando, tuttavia, ha iniziato la sua relazione con Davide Bonolis, viene spesso ritratta dal fidanzato in romantici e suggestivi scatti con tanto di dedica. Nonostante la giovane età, il ragazzo è un fidanzato molto devoto, e si è spesso servito dei social per manifestare il suo amore alla compagna. In occasione del suo compleanno, ad esempio, le ha riservato un romantico messaggio: “Buon compleanno amore mio , il primo compleanno che passo al tuo fianco , ti amo ogni giorno di più”. Non mancano, inoltre, scatti dalle loro vacanze da sogno, da Parigi alla Thailandia.

Martina e Davide, il commento di Paolo Bonolis

Martina e Davide sono giovani, belli e innamoratissimi, e anche papà Paolo Bonolis sembra approvare la coppia. Nonostante si esponga difficilmente, il conduttore di Avanti un altro ha fatto un’eccezione per l’ultimo scatto pubblicato dal figlio in compagnia della fidanzata. Nell’immagine postata, i due ragazzi si trovano a Formentera, nelle Baleari, davanti ad un romantico tramonto: “Il nostro posto del cuore per sempre” recita la didascalia.

Scorrendo tra i commenti, non è difficile scorgere quello di Paolo, che scrive: “Però, che coppia”. Una frase apprezzata da Davide, che ha risposto al papà con un’emoticon a forma di cuore. Anche mamma Sonia Bruganelli ha manifestato in diverse occasioni l’affetto per la ragazza, commentando diversi post che la ritraggono in compagnia del figlio. “Miei” ha ad esempio scritto sotto uno scatto dalla Thailandia.

Chi sono i figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono genitori di tre figli. La primogenita della coppia, Silvia, è nata nel 2003: la ragazza, operata poco dopo la nascita, è affetta da una rara forma di cardiopatia. In alcune occasioni, è stata proprio l’ex opinionista del GF a parlare della delicata situazione della figlia: “Ha quasi 22 anni, vorrei che la sera andasse a divertirsi e a fare l’aperitivo con le amiche… Il pensiero fisso riguarda il futuro, perché non è ancora autosufficiente e avrà sempre bisogno di qualcuno che l’aiuti. Però penso anche che non sarà mai sola, perché ha quattro fratelli”.

Dopo Davide, nel 2007 è nata l’ultima figlia della coppia, Adele, che oggi ha 17 anni. Paolo Bonolis ha altri due figli nati dalla relazione con la psicologa americana Diane Zoeller: si tratta di Martina, nata nel 1981, e Stefano, classe 1984. Entrambi vivono negli Stati Uniti, ma hanno mantenuto uno splendido rapporto con il padre.