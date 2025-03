Sonia Bruganelli: “Voglio avere accanto Paolo Bonolis per tutta la vita”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Separati ma vicini. E per tutta la vita. Sonia Bruganelli ha le idee chiare sul suo futuro con Paolo Bonolis: nonostante la fine del matrimonio l’opinionista tv non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal suo ex marito nonché padre dei suoi tre figli. E per questo gli ex coniugi continuano a mostrarsi insieme e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle spera che sarà così anche per l’avvenire.

Le ultime parole di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Sonia Bruganelli ha rivelato che sta vivendo un periodo “di costruzione, di riflessione”. “Da una parte rifletto sui miei 51 anni, sui miei tre figli, che oramai sono cresciuti e diventati grandi. Rifletto, soprattutto, su chi sono e su cosa vorrei cambiare e cosa vorrei mantenere della mia vita per affrontare la costruzione del mio futuro”.

E aver superato il traguardo dei suoi cinquant’anni l’ha portata a comprendere che lei è un “animale sociale, totalmente incapace di stare sola. Ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio rischiando di farmi del gran male. La mia vita deve essere perennemente in movimento perché non riesco a essere serena da ferma”. Insomma, Sonia Bruganelli non riesce proprio a stare tranquilla.

Ma se da una parte teme la tranquillità, dall’altra Sonia ha scelto la stabilità emotiva rimanendo legata all’ex marito, Paolo Bonolis, dal quale ha ormai divorziato due anni fa. Oggi tra la Bruganelli e il conduttore c’è un rapporto diverso ma sempre solido e di stima reciproca: “Un rapporto maturo e sereno. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo consiglio. Entrambi vogliamo il bene dell’altro”. I due, oltre a condividere la gestione dei tre figli, continuano a collaborare insieme sul fronte professionale.

Nell’intervista Sonia Bruganelli ha ribadito che l’amore è terminato per “consecuzione e non per tradimenti” e poi ha condiviso un pensiero davvero sorprendente: “Io voglio avere accanto Paolo per tutta la vita”. Un legame che però non esclude la nascita di nuovi amore: perché oggi Sonia è ancora fidanzata con Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ancora insieme

Nonostante il legame con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli resta vicina al ballerino e coreografo Angelo Madonia. Ormai i due si frequentano da oltre un anno. “Con Angelo abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due che hanno famiglie alle spalle. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”, ha confessato la Bruganelli che però preferisce, almeno per il momento, non convivere con Madonia.

Per quanto riguarda invece il lavoro l’ex moglie di Bonolis ha in cantiere due importanti progetti: un programma sui libri e un suo libro. “Sto pensando di scriverne uno con una formula diversa che potrebbe essere interessante”, ha anticipato.

E un ritorno in tv? Per ora nessuna proposta concreta, non è chiaro neppure se tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi che quest’anno, dopo il flop di Vladimir Luxuria, sarà condotta da Veronica Gentili.