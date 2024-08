Angelo Madonia è conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in veste di insegnante e la storia d'amore con Sonia Bruganelli

Angelo Madonia è un premiato ballerino di danze latino-americane, che si è fatto notare e apprezzare dal pubblico televisivo di Rai Uno, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, in veste d’insegnante per diverse stagioni del programma televisivo. Il professore di ballo è stato anche al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Ema Stokholma, conosciuta proprio nella pista da ballo del fortunato dancing show, ma, di recente, il suo nome è legato a un’altra donna dello spettacolo italiano, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

Angelo Madonia, la carriera del ballerino

Angelo Madonia è nato a Palermo il 27 luglio 1984 e nella sua città natale ha cominciato la sua brillante carriera da ballerino, esibendosi sul prestigioso palco del Teatro Massimo. L’esperto di danze latino-americane ha cominciato a studiare ballo quando aveva solo 11 anni e la sua bravura è stata presto conosciuta oltre i confini nazionali, visto che ha partecipato a diverse competizioni e spettacoli internazionali, in giro per il mondo.

Nel 2006 Angelo Madonia ha cominciato la sua carriera televisiva, iniziando la partecipazione a Ballando con le stelle, dove ricopre il ruolo d’insegnante di ballo. Torna nel dancing show nel 2021 e, l’anno successivo, in coppia con Ema Stokholma, si classifica al terzo posto. Anche nell’edizione 2023 dello show televisivo, la bravura da insegnate di Angelo Madonia, viene notata dalla giuria, che premia la coppia formata da lui e Paola Perego con dei buoni voti.

Oltre all’esperienza televisiva, Angelo Madonia è direttore tecnico della prestigiosa scuola di danza Milano Lab Studio.

Angelo Madonia, la vita privata

Angelo Madonia mostra ai telespettatori la sua bravura da ballerino e insegnante di danza, ma non si apre spesso sulla sua vita privata. Il protagonista di Ballando con le Stelle è papà di due splendide bambine, a cui dedica, spesso, degli affettuosi post sul suo profilo Instagram ufficiale. Le piccole si chiamano Alessandra e Matilde e sono nate da sue due diverse relazioni passate.

Dal 2022 Angelo Madonia è stato legato alla conduttrice radiofonica Ema Stokholma, sua allieva a Ballando con le Stelle. La relazione tra i due è stata svelata proprio in una puntata del dancing show e, in seguito, il feeling è continuato a lungo fuori dagli studi televisivi. La relazione si è rotta nel novembre 2023, quando la stessa Ema Stokholma ha annunciato la rottura: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti”.

Angelo Madonia, la relazione con Sonia Bruganelli

Dopo la fine della sua relazione con Ema Stokholma, Angelo Madonia è stato avvistato spesso in compagnia di Sonia Bruganelli, reduce dal divorzio con Paolo Bonolis. I due sono apparsi insieme in Spagna e, in seguito, anche per le vie di Roma.

L’opinionista televisiva aveva smentito un coinvolgimento amoroso con il danzatore, ma, di recente, i due non nascondono più la loro relazione e Angelo Madonia ha riservato, in una recente intervista, delle parole molto affettuose per la produttrice televisiva: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”.

Nella prossima stagione televisiva, sia Angelo Madonia che Sonia Bruganelli scenderanno in pista a Ballando con le Stelle, nelle diverse vesti di insegnante e concorrente. La notizia di questa partecipazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis aveva fatto nascere alcune polemiche ma, secondo le indiscrezioni, i due non parteciperanno in coppia nel dancing show.