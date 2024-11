Secondo le ultime indiscrezioni Angelo Madonia non avrebbe instaurato un buon rapporto a Ballando con le Stelle con la sua allieva Federica Pellegrini per colpa dell'ex moglie di Paolo Bonolis

Fonte: IPA Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, Angelo Madonia

Puntata dopo puntata Sonia Bruganelli si sta rivelando la grande protagonista di Ballando con le Stelle 2024. Non di certo perché è la concorrente più brava di questa edizione ma sicuramente è la più divisiva, quella in grado di accendere fin da subito polemiche e dibattiti. E scatenare i pettegolezzi, come l’ultimo che la coinvolge insieme al fidanzato Angelo Madonia, insegnante del dancing show di Milly Carlucci, e Federica Pellegrini. A quanto pare il rapporto tra ballerino ed ex nuotatrice sarebbe più complicato che mai e la colpa sarebbe proprio dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Ballando con le Stelle, il retroscena su Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, Federica Pellegrini

A Ballando con le Stelle ci sarebbero delle tensioni tra Angelo Madonia e Federica Pellegrini a causa di Sonia Bruganelli. A lanciare l’indiscrezione Gabriele Parpiglia sui social. Secondo quanto riferito dal giornalista la campionessa di nuoto non starebbe vivendo al meglio la sua esperienza nel programma del sabato sera di Rai1. Il suo rapporto con Madonia sarebbe pieno di tensioni e difficoltà, insomma tutt’altro che idilliaco.

“Madonia ha passato le prime settimane a chiamarla “Pellegrini” e mai Federica – ha spifferato Parpiglia – Angelo per amore della sua dama (la Bruganelli, ndr) pensava di non suscitare gelosie ma così facendo ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua allieva. E la nostra Divina ha scelto di ballare e non reagire, rovinando la sua avventura a Ballando con le Stelle che tanto le piace”.

In effetti le prime esibizioni di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle non sono state delle migliori ma la sportiva ha sempre dato la colpa al poco tempo avuto a disposizione almeno inizialmente. Quando è arrivata a Roma più tardi rispetto agli altri colleghi per alcune questioni personali.

Ma a detta di Parpiglia il legame tra la Pellegrini e Madonia non sarebbe migliorato, anzi. L’intervista di Sonia Bruganelli a Domenica In, quella in cui l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva lasciato intendere una crisi con il ballerino, avrebbe turbato parecchio Angelo.

“Ulteriori malumori nella coppia e chi ne ha risentito ancora di più è stata ovviamente Federica Pellegrini, che si è ritrovata tra le braccia un maestro sempre più nervoso e con l’umore sotto i tacchi delle scarpe”. Sarà vero? Per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola.

Perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme a Ballando con le Stelle

Quella che poteva essere una semplice e temporanea liaison – il primo avvistamento tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è avvenuto lo sorso febbraio a Madrid – è diventata col tempo una relazione seria e importante. I due si sono avvicinati ancora di più da quando entrambi sono protagonisti nel varietà di Milly Carlucci. “Ho accettato di fare Ballando con le Stelle anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo che è il suo mondo”, ha dichiarato lei al settimanale Chi.

“Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità”, ha detto la Bruganelli prima dell’inizio della gara. Alla luce degli ultimi retroscena, una previsione decisamente errata…