Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è una della concorrenti di Ballando con le stelle, al via su Rai1 dal 28 settembre. Angelo Madonia, invece, è uno dei maestri della trasmissione e suo compagno da qualche tempo. La domanda sorge quindi spontanea: perché non fanno coppia fissa all’interno dello show? La spiegazione potrebbe essere scontata, dato che Milly Carlucci si è sempre dimostrata estranea a ogni tipo di favoritismo, e invece a darne la vera spiegazione sono stati i diretti interessati. Il ballerino siciliano, in forze al programma da diversi anni e certamente tra i più amati, aveva già avuto una relazione sentimentale con Ema Stockholma, sbocciata proprio dopo diverse puntate della trasmissione della prima Rete.

Perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme

Alcuni ci avevano sperato, altri l’hanno escluso a priori ma da qualche tempo è una certezza. Sonia Bruganelli non danza in coppia con Angelo Madonia a Ballando con le stelle. La produttrice di SDL2005 ha già iniziato gli allenamenti e le prove con Carlo Aloia, new entry dello show di Rai1, mentre lui figura tra i maestri della nuova edizione in coppia con la campionessa mondiale e olimpica di nuoto Federica Pellegrini. Una scelta che hanno fatto insieme e che condividono, dato che nessuno dei due ha intenzione di portare in pista la propria vita privata.

“Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità”, ha spiegato Sonia Bruganelli, “Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso…”, ha aggiunto.

La storia d’amore con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è stata la moglie di Paolo Bonolis per oltre 20 anni ma dopo una serie di indiscrezioni, nel 2023, hanno deciso di separarsi pur rimanendo uniti per il bene dei loro tre figli. A lei sono stati attribuiti numerosi flirt, poi smentiti dalla diretta interessata, mentre con Angelo Madonia sta vivendo qualcosa di molto serio. Il primo bacio tra i due è stato immortalato solo da poco, ma la loro relazione d’amore è ufficiale ormai da diversi mesi. E, visto il momento positivo che stanno vivendo, non hanno intenzione di sciupare quanto di bello sta accadendo alimentando assurdi pettegolezzi sulla pista.

A spiegare le ragioni di questa scelta è stato anche Madonia: “Perché non balliamo insieme? Abbiamo scelto di preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia. Se mi infastidisce? No, sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le stelle“.