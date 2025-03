Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Angelo Madonia è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e non solo per le sue prodezze sulla pista da ballo. Il ballerino, infatti, è stato estromesso dal suo ruolo d’insegnate di danza a trasmissione in corso e sostituito prima da Samuel Peron e, in seguito, da Pasquale La Rocca.

La decisione della produzione del dancing show ha fatto molto discutere i tanti appassionati del programma televisivo ma Angelo Madonia potrebbe essere presto nuovamente protagonista del piccolo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il ballerino sarebbe stato scelto come concorrente della prossima Isola dei Famosi, in partenza a breve.

Sulla questione è intervenuta anche Sonia Bruganelli con delle stories pubblicate sul suo canale Instagram ufficiale.

Angelo Madonia all’Isola dei Famosi?

Il Grande Fratello 2024/2025 sta per concludersi, visto che la puntata finale dell’edizione dovrebbe andare in onda il prossimo 31 marzo 2025, anche se di recente si è ipotizzato un possibile slittamento della conclusione della produzione e il suo prolungamento con un ulteriore episodio speciale. Dovrebbero essere ben due i nuovi reality show a occupare lo spazio lasciato vuoto dalla fine del reality show.

The Couple, infatti, dovrebbe debuttare a breve con la conduzione di Ilary Blasi, ma anche l’Isola dei Famosi potrebbe tornare protagonista dei palinsesti Mediaset con una nuova edizione. Gli autori del programma televisivo starebbero già selezionando i nuovi concorrenti del reality show e, tra di loro, sarebbe stato valutato e scelto anche Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli.

Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il ballerino infatti sarebbe uno dei concorrenti della prossima stagione dello show televisivo. Con lui potrebbe sbarcare sull’Isola anche Maddalena Corvaglia, anche lei protagonista delle prime indiscrezioni che riguardano il reality show,

Sembra però che Angelo Madonia non parteciperà alla prova di sopravvivenza che avrà luogo in Honduras o almeno così fanno pensare le stories Instagram condivise di recente dalla sua compagna Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli commenta i rumors sul fidanzato

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fanno coppia fissa già da quasi un anno e sembrano molto affiatati, malgrado le diverse voci di crisi che li hanno visti protagonisti negli ultimi mesi. Di recente l’opinionista televisiva ha deciso di dire la sua sulle indiscrezioni che hanno coinvolto negli ultimi giorni il fidanzato, descritto come prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli ha dapprima condiviso la notizia nelle sue stories, accompagnandola con un commento: “Devi dirmi qualcosa che non so?”. In seguito Angelo Madonia ha deciso di replicare alla sua domanda con un altro contenuto digitale, che minimizzava la notizia: “Solo se mi fanno portare i Lego”.

Ancora una volta Sonia Bruganelli ha ripreso la storia del ballerino, aggiungendo la sua opinione a riguardo: “Io direi che è il caso che tu rimanga in Italia. Sei già pazzo di tuo, senza digiunare”. Queste parole suonano quindi come una vera e propria smentita della notizia o almeno fanno pensare che la decisione non sia ancora stata presa.

Oltre ad Angelo Madonia sembra che neanche Sonia Bruganelli farà parte della prossima edizione del reality show e che il suo ruolo di opinionista potrebbe essere assunto da Vladimir Luxuria, dopo la precedente esperienza da conduttrice.