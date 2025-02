The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi: spuntano i nomi dei primi concorrenti

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Fervono i preparativi per il debutto di The Couple, il nuovo programma di Canale 5. Al timone ci sarà Ilary Blasi, pronta a tornare a condurre un reality show dopo le buone prove al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi. Per il momento Mediaset non si è sbilanciata troppo ma pare che l’inedita trasmissione partirà il prossimo aprile. E nel cast troveremo concorrenti che si sono distinti negli ultimi anni per le loro partecipazioni a show del genere.

Chi sono i concorrenti di The Couple di Ilary Blasi

Stando a quanto scrive il sempre informato TvBlog, The Couple con Ilary Blasi partirà su Canale 5 lunedì 7 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini, che chiuderà i battenti a fine marzo. Sembra siano previste, per il momento, solo sei puntate. The Couple, fa sapere il portale, è “un Grande Fratello con i concorrenti formati da coppie”.

Una non novità, visto che da tempo al GF ci sono concorrenti che giocano in coppia: è successo anche quest’anno con le ex ragazze di Non è la Rai. The Couple non sarebbe altro che il Gran Hermano Duo, un reality già ben noto in Spagna, ma Mediaset avrebbe preferito eliminare il riferimento alla parola Grande Fratello.

A quanto pare tra i primi concorrenti in gara ci saranno Soleil Sorge, Samantha De Grenet e Alex Belli. Nomi già noti al pubblico dei reality show. Tutti e tre hanno partecipato al Grande Fratello Vip, Soleil e Alex nella chiacchierata edizione del 2021, dove hanno fatto discutere con la loro chimica.

La De Grenet, invece, è stata nella Casa più spiata l’anno prima, nella quinta edizione. Samantha e Soleil, poi, sono state naufraghe a L’Isola dei Famosi. Insomma, tutti e tre dei veri professionisti del genere.

“Pare si stia pensando di aumentare il bottino che andrà alla coppia vincitrice del programma, questo per invogliare i Vip a parteciparvi”, aggiunge TvBlog.

The Couple con Ilary Blasi partirà ad aprile

In un comunicato stampa, Mediaset ha definito The Couple un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Con protagonisti personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple.

Non sarà l’unico impegno in tv di Ilary Blasi nella nuova stagione: dopo The Couple, in estate, l’ex moglie di Francesco Totti tornerà a presentare Battiti Live con l’amico e collega Alvin. Lo scorso anno l’evento musicale itinerante ha ottenuto dei buoni risultati. Smentiti così di fatto i presunti rapporti tesi tra Ilary e Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin. La coppia ha sempre avuto stima e fiducia nei confronti della Blasi.