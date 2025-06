Elena Barolo e Thais Wiggers tornano single dopo The Couple, l’indiscrezione

Dopo il clamoroso flop di The Couple e stando a un'indiscrezione, le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers sarebbero tornate single

Fonte: IPA Elena Barolo e Thais Wiggers

Elena Barolo e Thais Wiggers sono state tra le protagoniste di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, che ha segnato di fatto il loro ritorno in TV, dopo tanti anni. Un ritorno non proprio fortunato, come ci si poteva augurare.

Non è un segreto che il programma abbia raccolto ascolti insufficienti, ben al di sotto delle aspettative, ma la “sfortuna” non si limiterebbe a questo.

L’effetto-The Couple si sarebbe abbattuto anche sulla vita sentimentale delle due ex Veline di Striscia che, stando a un’indiscrezione, sarebbero tornate single proprio nelle ultime settimane.

Elena Barolo e Thais Wiggers di nuovo single

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, tra le sue storie di Instagram. “È finita da due mesi la storia tra Elena Barolo e Alessandro Martorana”, si legge. E ancora: “Ed è finita anche la storia tra Thais e Claudio Terruzzi con cui era fidanzata da due anni. The Couple è durato poco, ma ha lasciato il segno per le ex Veline“. Nessun commento è arrivato da parte delle dirette interessate, almeno finora.

Così l’effetto-The Couple si sarebbe abbattuto sulle due ex colleghe e tuttora grandi amiche, che hanno condiviso (seppur in edizioni diverse) l’avventura sul bancone di Striscia la Notizia restando tra le più amate Veline nella storia del TG satirico. Thais Wiggers con Melissa Satta, la Barolo in coppia con Giorgia Palmas.

Elena e Thais hanno unito le forse per cercare di conquistare l’ambito montepremi (ben 1 milione di euro, ricordiamolo), ma alla fine sono state le prime a essere eliminate dal gioco. Nulla di troppo tragico, considerato il destino funesto del programma.

The Couple ha lasciato il segno (in negativo)

Condotto da Ilary Blasi, The Couple era stato preannunciato come una grande novità nel palinsesto di Canale 5, promettendo scintille per i telespettatori desiderosi di un’alternativa succosa al “solito” Grande Fratello. Basti pensare al tanto atteso ritorno in TV della stessa Blasi, ormai assente da tempo dopo essere stata sostituita alla conduzione de L’Isola dei Famosi (attualmente passata nelle mani di Veronica Gentili).

Ma il pubblico non ha esattamente premiato l’esperimento di Mediaset, che ha collezionato ascolti talmente insoddisfacenti da anticiparne la chiusura. O meglio, la brusca cancellazione. Ha fatto parecchio discutere l’insolito destino del programma, interrotto proprio sul più bello, quando ormai i concorrenti rimasti erano in odore di finale e stavano per raggiungere l’ambito montepremi milionario.

La rete ha deciso di staccare la spina (letteralmente) alla diretta in onda come di consueto su Mediaset Extra, condividendo poi un comunicato ufficiale per chiarire le ragioni della decisione. “The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy. A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale”.

Un gesto encomiabile – nulla da ridire – per gettare una barlume di positività su quello che a tutti gli effetti è stato definito un flop. Tutti a casa in men che non si dica, con reazioni tiepide smorzate dall’affetto del (poco) pubblico interessato.