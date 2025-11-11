Thais Wiggers è nuovamente fidanzata e, per la terza volta di fila, lui è un uomo maturo: ecco la prima foto

In molti ricordano Thais Wiggers, modella brasiliana dal 2004 in Italia, che le ha donato fama, carriera e non solo. Nel 2005 è stata scelta come Velina di Striscia la Notizia, lavorando al fianco di Melissa Satta. Sono due delle più note della storia del programma ma i loro percorsi sono stati ben diversi in seguito.

Oggi Thais torna a far parlare di sé per questioni di cuore, come spesso accaduto negli ultimi 20 anni. Ecco chi è il suo nuovo amore che, così come gli altri, ha più di qualche anno in più.

Chi è il nuovo fidanzato di Thais

Dopo la partecipazione a Striscia la Notizia, Thais Wiggers non ha smesso di lavorare ma non ha di certo avuto lo stesso spazio in televisione rispetto al passato. I fan hanno potuto rivederla in tempi recenti su Canale 5, dove ha preso parte allo sfortunato format The Couple.

Sappiamo che aveva subito il corteggiamento del concorrente Danilo Mileto, rifiutato perché al tempo lei era impegnata in una relazione. Insieme da due anni e felici, nonostante la differenza d’età: “All’inizio non pensavo potesse funzionare e invece eccoci qui”.

Non il primo amore maturo per la modella, considerando i più di 20 anni di distanza con Teo Mammucari, padre di sua figlia con il quale il rapporto non è idilliaco. Una relazione matura, questa con un uomo privo di volto (pubblico), che però è terminata pochi mesi dopo la chiusura di The Couple.

E ora? Thais Wiggers è stata paparazzata da Diva e Donna. Nelle immagini pubblicate la vediamo in dolce compagnia. L’ex Velina ha ritrovato l’amore, ancora una volta con un uomo più grande di lei. C’è chiaramente qualcosa che l’attira nei compagni maturi.

Non si espone più di tanto nei commenti, dopo le parole pronunciate precedentemente su quell’amore ormai svanito: “Abbiamo fatto una grande famiglia. Ora sogno d’avere una casa per tutti noi”.

Per il momento ci svela che si stanno frequentando da poco tempo. Aggiunge poi d’essere felice e d’attendere semplicemente come andrà.

L’addio a Teo Mammucari

In attesa di conoscere il nome del suo nuovo compagno, con l’augurio dei suoi fan che tutto possa andare per il meglio stavolta, Thais Wiggers deve fare costantemente i conti con una storia passata. Si tratta di quella con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia.

I due sono stati insieme dal 2006 al 2009 e la rottura non è stata delle migliori. Rapporti tesi, i loro, come svelato dall’ex Velina a Verissimo pochi mesi fa. Se c’è qualcosa che ha imparato da quella relazione è “avere paura di gettarsi e fidarsi”.

A Silvia Toffanin ha svelato di non essere stata fortunata in amore. Era molto giovane quando ha incontrato Mammucari e, all’apice della carriera, gli ha dato tutto il suo cuore: “Abbiamo avuto una figlia e quindi è stata una storia importante”.

Quando tutto finisce, però, è difficile non finire a pezzi, dice. “Questo vale per me e per lui. Ho imparato delle lezioni e quando cerchi di andare avanti, ti proteggi”.

