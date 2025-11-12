Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Con una serie di post su Instagram, Thais Wiggers ha deciso di rispondere alle critiche nate dopo le prime foto che la ritraevano al fianco del suo presunto nuovo compagno. L’ex Velina di Striscia la Notizia, nonché ex storica di Teo Mammucari, è finita al centro della bufera soprattutto per la differenza d’età con il misterioso uomo, evidente in alcuni scatti diventati virali.

Thais Wiggers e le critiche per il nuovo fidanzato 65enne

Thais Wiggers ha deciso di difendere il suo misterioso accompagnatore, rivelando che ha 65 anni, dunque 25 in più della quarantenne brasiliana. Con fermezza, l’ex modella ha accusato la stampa di aver alterato l’immagine del compagno solo per creare scalpore, precisando di non aver mai reso nota la natura del loro rapporto.

“Sarò io a parlarne, se e quando lo riterrò opportuno”, ha chiarito, piuttosto adirata per la shitstorm che si è trovata a dover gestire dall’oggi al domani.

“Da sempre i giornalisti di gossip ritraggono le persone nei peggiori dei modi, cercando di fare ‘scoop’. Prima facevano bodyshaming, fotografavano le donne in spiaggia, sedute e rilassate e vendevano notizie dicendo che erano incinte o ingrassate. Per fortuna il body shaming non è più permesso. Ma il trend di ‘storpiare l’immagine di una persona’ ancora continua”, ha scritto Thais nelle sue storie Instagram.

“Se sono fidanzata o meno questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento che mi sento di dirlo”, ha rimarcato l’ex compagna di Teo Mammucari. Poi, con una certa dose di orgoglio, Thais ha pubblicato un video che mostra il misterioso uomo mentre fa surf, sfoggiando una forma fisica invidiabile. E a riguardo la soubrette ha scritto: “Vorrei arrivare a 65 anni così”.

L’identità dell’uomo resta però un mistero: Thais Wiggers non ne ha svelato il nome né altri dettagli, confermando così la sua scelta di proteggere la privacy. E chiarire tutto solo quando sarà pronta a condividere con il resto del mondo i particolari di questo rapporto.

L’addio di Thais Wiggers a Teo Mammucari

In attesa di conoscere il nome del suo nuovo compagno, con l’augurio dei suoi fan che tutto possa andare per il meglio stavolta, Thais Wiggers deve fare costantemente i conti con una storia passata. Si tratta di quella con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia, tra l’altro anche lui più grande di Thais di una ventina di anni.

I due sono stati insieme dal 2006 al 2009 e la rottura non è stata delle migliori. Rapporti tesi, i loro, come confessato dall’ex Velina a Verissimo pochi mesi fa. Se c’è qualcosa che ha imparato da quella relazione è “avere paura di gettarsi e fidarsi”.

A Silvia Toffanin ha confidato di non essere stata fortunata in amore. Era molto giovane quando ha incontrato Mammucari e, all’apice della carriera, gli ha dato tutto il suo cuore: “Abbiamo avuto una figlia e quindi è stata una storia importante”.

Quando tutto finisce, però, è difficile non finire a pezzi: “Questo vale per me e per lui. Ho imparato delle lezioni e quando cerchi di andare avanti, ti proteggi”, ha ribadito Thais.

