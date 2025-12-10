Thais Wiggers pazza del fidanzato 65enne, ora spunta l’anello

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Thais Wiggers sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale, fatto di complicità, sorrisi e progetti condivisi. Dopo le prime apparizioni pubbliche con il suo misterioso compagno e le polemiche legate alla grossa differenza d’età – lui ha 65 anni, 15 in più della showgirl brasiliana – l’ex Velina di Striscia la Notizia è stata immortalata con un dettaglio che non è passato inosservato: un anello all’anulare sinistro.

Thais Wiggers, il fidanzato 65enne e l’anello

A paparazzare ancora una volta Thais Wiggers con il nuovo amore è stato Diva e Donna, la prima rivista a dare qualche settimana fa la notizia della nuova storia d’amore della soubrette. Ora pare che ci sia stato un passo in avanti – e molto importante – in questa relazione: un prezioso gioiello ad unire i due.

Il compagno di Thais resta avvolto nel mistero: si sa solo che è brasiliano, come lei, vive a Londra e mantiene una vita lontana dai riflettori. Nonostante la distanza, la relazione sembra solida e appassionata.

Secondo quanto racconta il settimanale, Thais “pende dalle labbra del suo nuovo uomo” e il loro legame cresce ogni giorno, diventando sempre più importante per entrambi. La coppia è stata recentemente fotografata a Milano durante una cena: tra risate, chiacchiere e sguardi complici, i due sono apparsi in perfetta sintonia, come se ogni momento condiviso fosse speciale e prezioso.

L’anello sull’anulare sinistro lascia spazio a molte ipotesi: potrebbe trattarsi di una proposta già avvenuta, o di un simbolo di impegno che lascia immaginare nozze future.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, e Thais stessa mantiene un atteggiamento riservato sulla propria vita privata: “Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento in cui mi sento di dirlo”, ha spiegato sui social, chiudendo eventuali speculazioni premature.

Il passato sentimentale di Thais Wiggers

Per Thais Wiggers questo amore arriva dopo anni intensi e relazioni importanti. La showgirl è nota al grande pubblico anche per il legame con Teo Mammucari, durato dal 2006 al 2009, da cui è nata la figlia Julia nel 2008, e per la storia con Paul Baccaglini, iniziata nel 2010 e finita otto anni dopo.

Oggi, però, sembra pronta a voltare pagina e a vivere un sentimento completamente nuovo, fatto di ascolto, intesa e complicità autentica.

La differenza d’età, spesso al centro di giudizi superficiali, appare qui un dettaglio irrilevante: a fare la differenza è la qualità del rapporto. Anche la distanza tra Londra e Milano non sembra ostacolare la coppia, anzi, secondo più fonti, rende ogni incontro ancora più intenso e speciale.

Tra i due sembra esserci un dialogo costante, una volontà di conoscersi e di condividere momenti importanti, che lascia presagire un futuro insieme.

Insomma, il sentimento tra Thais Wiggers e il suo nuovo compagno appare solido e in crescita. L’anello sull’anulare sinistro, le risate condivise e le uscite pubbliche alimentano il gossip, ma raccontano soprattutto una storia di amore vero e riservato.

Resta da vedere se si tratterà di un passo verso le nozze o semplicemente di un simbolo di un legame appena nato. Nel frattempo, il pubblico osserva con curiosità, pronto a celebrare insieme a Thais questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

