Thais Wiggers operata dopo un incidente sulla neve: “Sono a credito con la fortuna”

IPA Thais Wiggers

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per Thais Wiggers. L’ex velina infatti è stata sottoposta ad un delicato intervento al piede dopo un incidente sulla neve. A raccontarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato una foto dall’ospedale. Tutto è iniziato con una caduta avvenuta mentre si trovava in montagna con gli amici il giorno di Santo Stefano, poi l’intervento avvenuto a Milano, al rientro a casa.

Thais Wiggers, le foto dall’ospedale con Julia

Thais Wiggers ha pubblicato alcuni scatti dall’ospedale, subito dopo aver subito un intervento per sistemare una frattura al malleolo peroneale. L’ex velina non ha mai perso il sorriso, come emerge dalle foto, lasciandosi coccolare dalla figlia Julia, nata dal legame con Teo Mammucari.

“Inizierò il mio anno così! – ha scritto Thais -. Con il piede destro “bionico”! Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. È andato tutto benissimo. Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin! Nero, esagerato con la suola rossa. Come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale, ma frenetica – ha aggiunto -, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi). E come mi ha detto un amico, “vai tranquilla sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso”!

2026 Avanti tutta!”.

Thais Wiggers, l’amore (finito) per Teo Mammucari e la nuova vita con Julia

Thais Wiggers è stata per anni uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano, ma la sua vita sentimentale è stata altrettanto seguita e discussa dal pubblico. La showgirl brasiliana, nota al grande pubblico per essere stata velina di Striscia la Notizia e protagonista di numerosi programmi televisivi, ha vissuto una relazione intensa con Teo Mammucari durata dal 2006 al 2009. Un amore importante, fatto di grande passione, ma anche di forti contrasti, che ha segnato profondamente la sua vita privata. Dalla loro unione è nata Julia, oggi adolescente, che Thais ha sempre indicato come il centro assoluto del suo mondo.

Nel raccontare quella storia, l’ex velina non ha mai nascosto le difficoltà vissute dopo la separazione, definendo il rapporto con Mammucari complesso e segnato da una comunicazione difficile, soprattutto negli anni successivi alla rottura.

“Siamo due persone dal carattere forte e tra noi non ci sono mai state mezze misure, facevamo un po’ tira e molla. Turbolenti ma innamorati – ha ricordato lei di recente a Verissimo -. Lei aveva un anno e mezzo, io 24. Così ho lasciato Roma e mi sono trasferita a Milano, dove c’era la mia amica Juliana che mi ha aiutata. Non è stato facile essere mamma, lontano dalla mia famiglia”.

Con il tempo, però, Thais ha scelto di voltare pagina, concentrandosi sulla crescita di Julia e su una nuova idea di felicità, più lontana dai riflettori e più vicina ai suoi bisogni reali. Dopo altre relazioni finite senza clamore, oggi la Wiggers sembra aver ritrovato serenità accanto a un nuovo compagno, di cui preferisce mantenere il massimo riserbo. Un amore vissuto con maggiore maturità e discrezione, lontano dall’esposizione mediatica, che lei stessa ha descritto come più equilibrato e consapevole.

