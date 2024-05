Fonte: IPA Teo Mammucari e la figlia Julia

L’abbiamo conosciuta in occasione della spumeggiante edizione di Ballando con le stelle 2023, quando ha fatto una sorpresa al papà prendendo il posto della sua ballerina. Julia, l’unica figlia di Teo Mammucari, nata dal matrimonio con la velina Thais Wiggers, è una giovane ragazza bella come la mamma, ma molto riservata.

Julia, la splendida figlia di Teo Mammucari

Il tagliente comico Teo Mammucari nel 2007 conobbe Tahis Wiggers, allora velina di Striscia la notizia. Tra i due, tra cui ci sono quasi vent’anni di differenza, è scoppiata subito una passione travolgente che, poco più di un anno dopo, ha portato alla luce Julia, la loro pima e unica figlia. La coppia è però finita – malamente – nel 2010 e la piccola Julia è tornata in Brasile con la mamma.

Per anni la bambina è stata lontana dal padre, vittima degli scontri tra i genitori separati. Adesso, però, Julia è una felice e serena ragazzina di 16 anni, che ha recuperato il rapporto con l’amato papà ed è intenta a godersi l’adolescenza, frequentando la scuola e passando il tempo libero con gli amici. Di lei non si sa nient’altro, i genitori ne hanno sempre protetto la privacy e la stessa Julia sta ben lontana dai riflettori e, nonostante l’età, anche dai social (per lo meno ufficialmente).

Teo e Julia, un rapporto da poco ritrovato

Oggi Teo e Julia appaiono affiatati e complici, ma per lungo tempo sono stati costretti a stare lontani. E il comico ha perso l’occasione di assistere ai primi passi nel mondo della sua pupilla: “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé. – aveva raccontato – Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene”.

Dopo i primi anni lontani, la mamma Thais ha scelto di tornare in Italia, per permettere alla figlia di ricevere il supporto di entrambi i genitori: “Perché è solo così si può essere un buon genitore, io certo di esserlo tutti i giorni, anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre. Non tutti hanno la sua sensibilità, lo capisco, e non tutti hanno la mia fortuna”.

I rapporti tra padre e figlia non sono sempre stati facili: “Una volta mi ha detto ‘è colpa mia, se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’” raccontò commosso il comico. Proseguendo convinto: “E no, amore mio, no. Tu non sei il problema, tu sei la mia forza. Ecco lì ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli”. Cosa che, oggi Teo Mammucari continua a fare, ricoprendo il ruolo di un padre presente e sempre attento.