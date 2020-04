Chi sono Lorenza, Cristina e Giuliana: le 3 figlie maggiori di Luciano Pavarotti

editato in: da

Luciano Pavarotti, orgoglio italiano nel mondo, è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio, celebrato nel 1961 con Adua Veroni, sono nate Lorenza, Cristina e Giuliana. Dalle nozze con Nicoletta Mantovani è nata invece Alice, venuta al mondo nel 2003. Cosa sappiamo delle tre figlie maggiori dell’indimenticabile tenore?

Lorenza, la più grande, è nata nel 1962, un anno dopo il matrimonio dei genitori, convolati a nozze dopo diversi anni di relazione, coronando un amore iniziato quando erano entrambi giovanissimi. Soprannominata Titti, Lorenza Pavarotti ha due anni più della sorella Cristina. La più giovane delle figlie del grande Luciano e della sua prima moglie, ossia Giuliana, è invece classe 1967.

Sulle loro vite si sa molto poco. Tra i dettagli noti ricordiamo il matrimonio di Cristina con il docente universitario modenese Massimo Neri. I due – che hanno entrambi alle spalle figli nati da precedenti relazioni – sono convolati a nozze con rito religioso nel 2010.

Cristina Pavarotti, che è l’unica delle tre figlie maggiori del grande tenore ad averlo reso nonno prima della sua dipartita, un anno prima del matrimonio ha debuttato come regista portando, sul palco del teatro modenese dedicato a suo padre, la piéce Il Sequestro, un’opera caratterizzata da un atto singolo e scritta a quattro mani con il compositore Alberto Garcia Demestres.

Giuliana, invece, ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma nel 2019 in occasione della presentazione del documentario che il regista Ron Howard ha girato sulla vita del tenore. In quella circostanza assieme a lei c’erano anche Nicoletta Mantovani, ovviamente Howard, il produttore cinematografico scozzese Nigel Sinclair e Caterina Lo Sasso, nipote di Luciano Pavarotti.

La terza figlia di Pavarotti e di Adua Veroni – che nel 2007 è finita al centro dell’attenzione mediatica per via di un’intervista, poi smentita, relativa alle condizioni di salute del padre – assieme alle sorelle è stata protagonista di alcuni pesanti contrasti con Nicoletta Mantovani per via dell’eredità del tenore. Questi dissapori sono stati successivamente appianati e, come dimostrano gli scatti della Festa del Cinema di Roma, le donne della vita del grande Luciano sono attivamente impegnate nel ricordare e omaggiare la sua straordinaria figura artstica e filantropica.