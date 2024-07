“Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Rossella Brescia e Luciano Cannito, amore al capolinea?

Rossella Brescia e il compagno Luciano Cannito si sono lasciati, almeno stando a un’indiscrezione. Se fosse confermata, si tratterebbe dell’ennesima separazione di questo 2024 piuttosto funesto per le relazioni di lunga data. A fronte di grandi cerimonie – vedi quella di Simona Ventura e Giovanni Terzi o di Diletta Leotta con Karius -, alcune coppie sono scoppiate e sembra che per la maestra di danza e conduttrice radiofonica già da qualche tempo la vita sia tornata al singolare.

Rossella Brescia torna single dopo 18 anni

Non sono di certo pochi gli anni trascorsi con il compagno Luciano Cannito. O meglio, ex compagno, stando ai rumors già circolati nelle scorse settimane e confermati dal giornalista Gabriele Parpiglia e dall’esperta di gossip Deianira Marzano durante l’ultima puntata di Gente di Mare, in onda ogni mercoledì pomeriggio su Radio Marte.

Tra una chiacchiera e l’altra è emerso che Rossella Brescia sarebbe definitivamente tornata single. “È finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito” ha detto la Marzano, trovando l’appoggio del giornalista che ha confermato: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, la notizia è vera“. Nulla di più, neanche la conferma o smentita dei diretti interessati.

Le parole emerse durante la diretta radiofonica fanno eco a quelle già circolanti qualche settimana fa quando, per via di un post condiviso dalla Brescia su Instagram. In molti si erano insospettiti, immaginando che quel “Adios” accompagnato da una serie di fotografie in bianco e nero che la ritraevano da sola si riferisse proprio all’addio al compagno. Era aprile e l’unico commento della danzatrice era stato una faccina che piange, a corredo delle parole di una fan che non lasciano troppo spazio alla fantasia: “No ti prego questo amore non deve finire, credo nel e vissero felici e contenti (insieme)“.

La storia d’amore tra Rossella Brescia e Luciano Cannito

Rossella Brescia è stata una delle ballerine più amate della televisione, con ruoli di spicco in programmi cult come Buona Domenica e Amici di Maria De Filippi, dove tra l’altro è tornata di recente nelle vesti di giudice. Lui è un noto coreografo e proprio nel talent di Canale 5 ha lavorato al fianco di quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita. Cannito è stato, infatti, insegnante di danza classica e neoclassica nelle edizioni andate in onda dal 2010 al 2013.

La passione comune per il ballo è stato il punto d’incontro di due anime che hanno costruito un rapporto solido e duraturo: “Di Luciano mi ha conquistato il suo essere signorile. È pieno di attenzioni, che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina. Il segreto è la complicità. Siamo molto complici ma ci rispettiamo”, aveva raccontato la Brescia in un’intervista.

Il primo incontro? Nella splendida cornice del Teatro Massimo di Palermo dove Cannito ha messo in scena la sua Carmen: “Cercava un’interprete (…) è stata una bellissima esperienza. Non ci siamo innamorati all’improvviso. È stata una cosa molto ponderata. In genere ho l’istinto, sento cose, ma sono abbastanza riflessiva. Poi è nata quella cosa pulsante che era più forte di noi. (…) Non potrei chiedere di più. Sono felice, serena, appagata. Luciano è un compagno meraviglioso. Dopo tutti questi anni siamo innamorati come il primo giorno“.