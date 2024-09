Verissimo, ospiti di sabato 14 settembre: Beatrice Luzzi pronta per la sfida del Grande Fratello

Gli ospiti e le anticipazioni di Verissimo di sabato 14 settembre 2024: in studio Beatrice Luzzi, Pierpaolo Pretelli e Rossella Brescia

Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Si avvicina il weekend e con lui l’appuntamento imperdibile con Silvia Toffanin e il salotto di Verissimo. Anche nel pomeriggio di sabato 14 settembre saranno tanti gli ospiti che terranno compagnia al pubblico con le loro storie: tra questi Alice D’Amato, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024; Beatrice Luzzi, Pierpaolo Pretelli, Rossella Brescia e Neslihan Atagül, protagonista della serie Endless Love.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 14 settembre: da Beatrice Luzzi a Rossella Brescia

Silvia Toffanin torna con il primo degli appuntamenti del weekend: sabato 14 settembre a raccontare la sua storia nel salotto di Verissimo, vedremo Alice D’Amato, la grande ginnasta che alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha vinto la medaglia d’oro sulla trave.

Tra gli ospiti più attesi del salotto dello show di Canale 5 una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate dell’ultima edizione, l’attrice Beatrice Luzzi. Con il suo carisma è riuscita a conquistare il pubblico ed è per questo che sarà la nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici nella nuova edizione del reality show, in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5.

La “vincitrice morale” della scorsa stagione del GF andrà ad affiancare la giornalista, che voci di corridoio vorrebbero non proprio entusiasta di questa eventualità.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 14 settembre

Non mancheranno ovviamente le sorprese e soprattutto le grandi emozioni: dopo aver ospitato nel suo salotto Giulia Salemi, Silvia Toffanin accoglierà in studio Pierpaolo Pretelli, che parlerà della storia d’amore con la sua compagna e della dolce attesa del loro primo figlio. Proprio la scorsa settimana l’influencer ha svelato che il bebè che porta in grembo è un maschietto: “Spero di trasmettergli i miei valori, quelli che a volte sembrano essere dimenticati”, ha affermato Giulia. I due, dopo un periodo burrascoso, sono riusciti a ricostruire il loro amore e l’arrivo del loro piccolo è solo l’ultimo tassello del loro nuovo capitolo insieme.

Spazio anche all’amore con le nozze in programma di Laura Freddi: la showgirl dopo dieci anni di relazione sposerà il compagno Leonardo D’Amico, che l’ha resa mamma della piccola Ginevra. Per lei si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Claudio Casavecchia. Al momento sia la data del matrimonio che la location sono top secret: il salotto di Verissimo sarà il posto giusto per svelare i dettagli delle sue nozze da sogno, rimandate ormai da troppo tempo.

Attesissimo anche il racconto di Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo complicato. La ballerina ha raccontato di essere stata lasciata dal compagno Luciano Cannito dopo vent’anni d’amore e di non conoscere le motivazioni della fine della loro storia: “Non l’ho deciso io, per me è stato uno choc”.

Infine, a Verissimo tornano gli ospiti amati delle soap turche: intervista a tutto tondo per Neslihan Atagül, l’attrice, in dolce attesa del suo primo bebè, che nella serie Endless Love interpreta la protagonista Nihan.