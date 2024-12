Anticipazioni Verissimo del 7 dicembre, grande attesa per James Franco. Gli ospiti

Fonte: IPA James Franco

Anche questo sabato Silvia Toffanin torna a farci compagnia con una nuova puntata di Verissimo, il salotto targato Canale 5 che regala un racconto intimo e stimolante delle vite e delle carriere dei grandi personaggi della televisione, del cinema, della musica e dello sport.

Durante la puntata di sabato 7 dicembre, la padrona di casa ospita ancora una volta una serie di volti imperdibili, intervistandoli con la sua genuinità e simpatia. Grande attesa per James Franco, attore di Hollywood apprezzatissimo che si racconterà per la prima volta in esclusiva a Verissimo. Scopriamo insieme gli altri ospiti della puntata e cosa dobbiamo aspettarci.

Anticipazioni del 7 dicembre: ospite James Franco

La puntata di Verissimo di sabato 7 dicembre promette ancora una volta ospiti d’eccezione. Silvia Toffanin ha l’opportunità di intervistare James Franco, ospite per la prima volta del programma.

L’attore e regista conosciuto per i suoi ruoli in film come Spiderman, Il pianeta delle scimmie e Il Grande e potente Oz prende parte al cast di ospiti del salotto proprio in concomitanza con la presenza al cinema del film Hey Joe: una pellicola diretta da Claudio Giovannesi e ambientata nei quartieri spagnoli di Napoli che lo vede protagonista.

La sua presenza, attesissima dal pubblico, gli permette di raccontarsi a Silvia Toffanin ripercorrendo la sua meravigliosa carriera parlando anche della sua ultima esperienza sul set italiano e, probabilmente, regalando qualche chicca di carattere personale.

“Verissimo”, gli altri ospiti del 7 dicembre

Oltre a James Franco, Silvia Toffanin continua col cinema accogliendo a Verissimo Christian De Sica e Lillo, che con la loro ironia parleranno, tra le altre cose, di Cortina Express, film in uscita nelle sale nel periodo di Natale che riaccende nel pubblico la tradizione e l’entusiasmo per i film comici delle feste.

Spazio poi a Giulia Salemi: l’influencer, in attesa del suo primo bambino con Pierpaolo Pretelli, dopo aver annunciato il sesso del loro maschietto proprio nel salotto di Canale 5 torna a Verissimo per raccontarsi in una veste di futura mamma tra novità e tanta emozione.

Fonte: IPA

Oltre a lei, anche Jane Alexander, iconica protagonista della serie tv Elisa di Rivombrosa nella quale ha interpretato la marchesa Lucrezia Van Necker Beauville ed ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018. L’attrice è pronta a un’intervista a tuttotondo dopo la pubblicazione del suo primo libro intitolato Jane, svelando dettagli inediti della sua vita e carriera.

Per gli amanti della musica, invece, arriva Donatella Rettore, icona rock e mito intramontabile della scena musicale italiana capace, ancora oggi, di far ballare ogni generazione come dimostrato dalla sua presenza dei passati Sanremo in gara con Ditonellapiaga e anche come ospite dei La Sad durante la serata delle cover.

Dove seguire “Verissimo”

Per tutti i fan di Verissimo l’appuntamento è per sabato 7 dicembre su Canale 5 alle 16,30. Il programma può anche essere seguito in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui è possibile anche guardare la replica.

Come sempre, la puntata vive anche sui social in cui gli spettatori possono commentare le interviste sui profili del programma e utilizzare gli hashtag dedicati.