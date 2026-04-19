Anticipazioni Verissimo del 19 aprile, la storia di Sabrina Salerno e la sorella ritrovata

Silvia Toffanin torna domenica 19 aprile con una nuova puntata di "Verissimo" e tanti ospiti tra cui Sabrina Salerno, Giuliana De Sio e Paola Iezzi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sabrina Salerno

Torna domenica 19 aprile l’imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio di Canale5 con Verissimo, il salotto guidato da Silvia Toffanin. Protagonista della nuova puntata sarà l’attrice Giuliana De Sio, pronta a raccontarsi tra vita professionale e aneddoti personali. Con lei attesi tra gli altri anche Sabrina Salerno, con l’emozionante racconto della sorella ritrovata, ma anche Nino D’Angelo e Paola Iezzi.

Verissimo, le anticipazioni del 19 aprile: arriva Giuliana De Sio

Si preannuncia una domenica ricca di emozioni nel salotto di Verissimo, con racconti intensi che spaziano tra aneddoti, memorie familiari e storie che toccano il cuore. Anche oggi Silvia Toffanin, tradizionale padrona di casa del talk di Canale5, è pronta ad accogliere le celebrità del giorno che si racconteranno ai suoi microfoni.

Dopo la puntata di sabato 18 aprile, che ha visto tra i protagonisti anche Matteo Branciamore e Marta Filippi de I Cesaroni, oggi tra gli ospiti più attesi della puntata c’è Giuliana De Sio, protagonista di un’intervista intensa e senza filtri, in cui si racconta con grande sincerità.

L’attrice ripercorre ai microfoni di Silvia Toffanin gli inizi della sua carriera, quando dal teatro è arrivata al grande pubblico grazie al cinema e alla televisione, diventando uno dei volti più intensi del panorama italiano. Giuliana è pronta a parlare delle sue scelte artistiche, spesso coraggiose e fuori dagli schemi, ma anche dei momenti più complessi della sua vita privata, tra fragilità, rinascite e un rapporto viscerale con il suo lavoro. Il suo è un racconto autentico, fatto di passione e verità, che mette in luce una personalità forte e profondamente emotiva.

Subito dopo è la volta di Nino D’Angelo, che accompagna il pubblico in un viaggio nella sua lunga carriera. Dagli esordi difficili nella Napoli degli anni ’80, con il celebre caschetto biondo diventato un simbolo, fino al successo travolgente tra musica e cinema, D’Angelo si racconta senza nostalgia ma con grande consapevolezza. Parla della sua evoluzione artistica, della capacità di reinventarsi nel tempo e del legame fortissimo con la sua città e con il pubblico, che non lo ha mai abbandonato. Non mancano aneddoti personali e riflessioni sulla famiglia, punto fermo della sua vita.

Gli altri ospiti da Verissimo, Sabrina Salerno e Paola Iezzi

Il racconto si sposta poi su un piano più intimo con Sabrina Salerno, icona pop degli anni ’80, che apre il cuore su una vicenda personale molto delicata: l’incontro con la sorella scoperta in età adulta che sarà presente in studio con lei. Tra emozione e sorpresa, Sabrina condivide cosa ha significato per lei ricostruire un legame mai vissuto prima, parlando anche della sua vita lontano dai riflettori, tra famiglia, maternità e scelte di equilibrio personale. Accanto alla sua immagine di artista energica e carismatica emerge così un lato più intimo e riflessivo, che conquista il pubblico.

A portare invece una ventata di novità musicale è Paola Iezzi, che presenta il suo nuovo singolo Stessa direzione, confermando la sua identità artistica e il desiderio di continuare a sperimentare.

Nel finale della puntata, il tono cambia nuovamente e si fa più serio e riflessivo. In studio arrivano i genitori di Alessandro Venturelli, che lanciano un appello accorato per riaccendere l’attenzione su un caso ancora irrisolto e pieno di interrogativi. Il loro intervento riporta al centro il tema delle persone scomparse, invitando il pubblico a non dimenticare e a contribuire, anche solo con una segnalazione, alla ricerca della verità.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 19 aprile

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 19 aprile in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Amici, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.