Anticipazioni Verissimo del 1 marzo, arrivano la campionessa Francesca Lollobrigida e i figli di Eleonora Giorgi

Silvia Toffanin torna domenica 1 marzo con una nuova puntata di "Verissimo" e tanti ospiti tra cui Francesca Lollobrigida, Paolo Ciavarro e Romina Carrisi

Dopo la puntata di sabato 28 febbraio che ha visto tra i protagonisti Taylor Mega e Chiara Iezzi, torna domenica 1 marzo l’appuntamento con Verissimo, il salotto del pomeriggio di Canale5 con Silvia Toffanin. Protagonista della nuova puntata sarà l’atleta olimpica Francesca Lollobrigida, reduce dal successo alla Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dove ha trionfato nel pattinaggio di velocità conquistando ben 2 medaglie d’oro. Con lei attesi tra gli altri anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli per un emozionante ricordo di mamma Eleonora Giorgi.

Verissimo, le anticipazioni del 1 marzo: arriva la campionessa Francesca Lollobrigida

Si preannuncia una domenica che profuma di emozioni nel salotto di Verissimo, con racconti intensi che spaziano tra successi sportivi, memorie familiari e storie che toccano il cuore. Anche oggi Silvia Toffanin, tradizionale padrona di casa del talk di Canale5, è pronta ad accogliere le celebrità del giorno che si racconteranno ai suoi microfoni.

Tra gli ospiti più attesi della puntata c’è Francesca Lollobrigida, simbolo dello sport italiano e fresca protagonista delle Olimpiadi invernali. La campionessa del pattinaggio di velocità, protagonista anche sul palco del Festival di Sanremo 2026, arriva in studio dopo gli straordinari risultati olimpici e dopo aver conquistato due medaglie d’oro nei 3.000 e nei 5.000 metri. La sua intervista promette di essere non solo un racconto sportivo, ma anche uno sguardo sul percorso personale che si nasconde dietro ogni vittoria. Insieme a lei, lo spirito olimpico continua con Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo nel curling misto, pronti a condividere l’emozione di rappresentare l’Italia in uno degli eventi sportivi più importanti del mondo.

Gli altri ospiti da Verissimo, da Paolo Ciavarro a Romina Carrisi

Ma a Verissimo ci sarà anche spazio per il commosso ricordo di Eleonora Giorgi ad un anno dalla sua scomparsa: per lei arriveranno in studio i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, pronti a ricordare la madre tra memorie personali e gratitudine per il suo percorso artistico e umano. Un momento che si preannuncia carico di emozione, capace di parlare a tutti coloro che hanno vissuto un lutto o che stanno combattendo contro il dolore della perdita di una persona cara.

La puntata proseguirà poi con un racconto di rinascita e un messaggio di resilienza e forza, ovvero quello del pugile Daniele Scardina che continua il suo percorso di riabilitazione dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2023. Attesa in studio da Silvia Toffanin anche Romina Carrisi che porterà la sua storia, spaziando come sempre tra carriera artistica e vita personale.

Ospite di Verissimo anche Patrizia Mercolino, la mamma del bambino di due anni e mezzo scomparso dopo un trapianto di cuore che non ha avuto esito positivo, una notizia di cronaca che ha scosso l’Italia intera. Il suo racconto, accompagnato dall’avvocato Francesco Petruzzi, punta a ottenere verità e giustizia, dando voce a un dolore che nessun genitore dovrebbe affrontare.

Infine, spazio a uno dei casi più discussi degli ultimi anni, quello di Liliana Resinovich: pronto ad arrivare in studio il marito Sebastiano Visintin, ancora indagato per la morte della donna, per raccontare la sua versione dei fatti in un confronto che si preannuncia delicato e intenso.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 1 marzo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 1 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Amici, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.