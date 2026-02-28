Anticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita e il ritorno di Chiara Iezzi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Taylor Mega

Il 18 febbraio 2026 torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. A partire dalle ore 16.30 il salotto del sabato pomeriggio si accende con storie di sport, musica, televisione e attualità, tra emozioni private e riflessioni profonde. Tante le interviste e gli ospiti pronti a raccontarsi senza filtri, emozionando il pubblico.

Anticipazioni Verissimo 28 febbraio: gli ospiti

Tra i protagonisti più attesi della puntata del 28 febbraio di Verissimo c’è senza dubbio Gianmarco Tamberi, campione olimpico e simbolo dello sport italiano. Dopo l’oro conquistato a Tokyo e i numerosi titoli europei e mondiali, Tamberi torna in tv per raccontare una vittoria ancora più bella: la nascita della figlia Camilla. Accanto a lui la moglie Chiara, compagna di una vita e presenza costante anche nei momenti più difficili della sua carriera, come l’infortunio alla caviglia che rischiò di compromettere il sogno olimpico. In studio con Silvia Toffanin si parlerà di famiglia, di nuove priorità e di come cambia la prospettiva di un atleta abituato a vivere per la competizione quando diventa papà.

Spazio poi ad un’altra eccellenza dello sport azzurro, Lisa Vittozzi, protagonista assoluta nel biathlon internazionale. L’atleta friulana è entrata nella storia per aver conquistato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 la medaglia d’oro nell’inseguimento e l’argento nella staffetta mista. Risultati che hanno celebrato un percorso fatto di disciplina, concentrazione e grande tenuta mentale.

Nel salotto di Silvia Toffanin arriverà inoltre Chiara Iezzi, storica voce del duo Paola & Chiara, che ha segnato gli anni Duemila con hit pop di grande successo. Dopo un periodo di allontanamento dalle scene e dalla sorella, il recente ritorno musicale ha rappresentato per lei una vera e propria rinascita artistica e personale. A Verissimo racconterà le fragilità, le incomprensioni e la forza necessaria per ritrovare un equilibrio, oltre alla voglia di rimettersi in gioco con maturità e consapevolezza.

Tra gli ospiti anche Taylor Mega, influencer e personaggio televisivo che negli anni ha costruito un’identità forte e spesso divisiva. Con milioni di follower sui social, Taylor Mega ha saputo trasformare la propria immagine in un vero e proprio brand personale. A Verissimo racconterà non solo il suo successo, ma anche le difficoltà e la volontà di mostrare un lato più intimo e fragile.

Non mancherà l’amore con Agnese e Roberto, coppia nata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo un percorso fatto di conoscenza, confronti e momenti di incertezza davanti alle telecamere, i due hanno lasciato il programma insieme e oggi sono pronti a fare progetti importanti. Nel salotto di Canale 5 racconteranno come sta proseguendo la loro storia lontano dai riflettori quotidiani del dating show e quali sono i progetti per il futuro.

Infine uno spazio di grande intensità sarà dedicato alla testimonianza di Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita a Senigallia dopo essere stato vittima di bullismo. Una storia dolorosa che riporta al centro dell’attenzione un tema drammaticamente attuale.

Dove vedere Verissimo in tv e in streaming

La puntata di Verissimo andrà in onda sabato 28 febbraio alle ore 16.30 su Canale 5. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere tutte le interviste e i momenti più emozionanti della puntata.