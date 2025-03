Gianmarco Tamberi, la dolce dedica alla moglie: “Chiara è ogni giorno più bella da quando è incinta”

Fonte: IPA Gianmarco Tamberi e la compagna Chiara

Gianmarco Tamberi non si contiene. L’altista più esuberante dello sport italiano ha occhi solo per la sua Chiara Bontempi e, tra un salto e l’altro, non perde occasione per gridarlo ai quattro venti. Il loro amore, già da copertina, ha raggiunto un nuovo livello con l’arrivo del primo figlio in cantiere. E lui, romantico e sopra le righe come sempre, si gode ogni attimo di questa dolce attesa, dispensando dediche e parole al miele con lo stesso slancio con cui vola sopra l’asticella.

Un messaggio speciale per Chiara

Gianmarco Tamberi ha condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo di Chiara Bontempi, raggiante con il pancione in bella vista. Il post, condito con il suo solito stile ironico, è diventato immediatamente virale. “Una domenica come tante con vincisgrassi e mogliettina incinta. P.s. se non sapete cosa sono i vincisgrassi scrivete: ‘lasagne buone marchigiane’ su Google. Se invece non sapevate che Chiara è ogni giorno più bella da quando è incinta, sappiatelo!”. Il mix perfetto tra romanticismo e leggerezza, come solo Gimbo sa fare.

La dolce attesa annunciata sui social

Quando Tamberi e Chiara hanno annunciato l’arrivo del loro primo erede, l’internet è esploso. Il video, una piccola perla di dolcezza, ha fatto il giro del web in un battito di ciglia. Tra parole zuccherose e promesse eterne, la coppia ha scritto: “A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. E in un attimo, cuori, emoji e commenti entusiasti hanno invaso i social, celebrando quello che sembra essere il royal baby dell’atletica italiana.

Un desiderio che si avvera

La storia d’amore tra Tamberi e Chiara ha radici profonde. Si sono incontrati nel 2009, quando erano poco più che ragazzi, e da allora non si sono più lasciati. Dopo anni di fidanzamento e un matrimonio da favola a Pesaro nel 2022, adesso è arrivata la notizia più dolce. Il sogno di una famiglia, accarezzato a lungo, è diventato realtà.

Durante un’ospitata a Verissimo, il campione aveva raccontato di come il desiderio di paternità fosse sempre stato presente, ma che fino a poco tempo fa la priorità erano le Olimpiadi. “Finora il mio obiettivo principale erano i Giochi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l’ora di diventare papà”. Quel momento è finalmente arrivato e, a giudicare dal suo entusiasmo, il titolo di papà dell’anno è già nelle sue mani.

Per Tamberi, diventare papà non era solo un’idea romantica, ma una missione. Lo aveva confessato: “Lo desideriamo tantissimo. Spero succeda presto: sarebbe il dono più grande. Io sogno una femmina, una piccola Chiara. Nelle promesse del matrimonio gliel’ho detto: non vedo l’ora di veder girare per casa una piccola te, che mi faccia capire com’eri quando ancora non ti conoscevo”. Dichiarazioni da film, che adesso si trasformano in realtà. E lui, già con la testa nel futuro, si prepara a essere il papà più smielato e orgoglioso che si sia mai visto sui social.