Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano il primo figlio: “Emozione indescrivibile”

Fonte: IPA Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano il primo figlio

Lo avevamo lasciato sul palco del Festival di Sanremo dove, emozionatissimo, aveva annunciato di essere pronto a mettersi in gioco alle prossime Olimpiadi. Ma questa non era l’unica sorpresa per i fan. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano il loro primo figlio e lo hanno annunciato con un dolcissimo video in bianco e nero condiviso su Instagram. “Non vedo l’ora di diventare papà”, aveva detto Gimbo in un’intervista a Verissimo. E finalmente questo sogno si realizza.

Il dolce annuncio su Instagram

“Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Queste le parole scritte dalla leggenda del salto in alto a corredo del video pubblicato su Instagram, per la gioia di amici e fan, immediatamente accorsi per commentare e congratularsi per la splendida notizia.

Gianmarco Tamberi ha parlato in più occasioni della paternità, della voglia di avere un figlio con la sua amata Chiara Bontempi, con la quale vive una lunga storia d’amore: “Amo Chiara, non è un amore nato ieri, siamo cresciuti insieme. Non vediamo l’ora entrambi che questa cosa accada”, aveva detto a Verissimo. “Da una parte non vedo l’ora, dall’altra so che cambieranno molte cose, ma penso sia arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”, aveva aggiunto la Bontempi.

La bella storia d’amore tra Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi

Sono inseparabili, rare le occasioni in cui (non per loro volontà) sono costretti a stare lontani. Sono sempre l’uno al fianco dell’altra, sorridenti e consapevoli di aver costruito nel tempo qualcosa di importante. Quindici anni insieme sono un traguardo di tutto rispetto, considerata poi la giovane età dei due innamorati (Gimbo ha 32 anni, lei ne compie 3o quest’anno).

Tamberi e la sua Chiara amano condividere i momenti più importanti sui social e la gravidanza è soltanto l’ultimo in ordine di tempo. Insieme dal 2009, i fan hanno potuto godersi la romantica proposta di matrimonio prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, poi la bella cerimonia con rito civile che si è celebrata nel settembre 2022, seguita da una festa con tantissimi invitati (tra cui ovviamente molti campioni e atleti).

Poi ci sono state le Olimpiadi di Parigi, la scorsa estate, e con esse il fede-gate che ormai è entrato di diritto nella storia. Tamberi ha perso la fede nella Senna nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi, facendosene tra l’altro un bel cruccio condito da sensi di colpa. I fan hanno immaginato subito lo scenario più bello: che potesse essere un “segno” per celebrare il secondo matrimonio, quello in chiesa con rito religioso di cui fra l’altro entrambi hanno parlato in qualche occasione. “In realtà a noi manca ancora il matrimonio in chiesa: dovevamo farlo fin dall’inizio, poi per una serie di cose è stato rimandato. Quindi chissà… Io però lo spingo, aspetto lui!”, aveva colto la palla al balzo Chiara Bontempi nello studio di Verissimo.

Matrimonio religioso o no, la coppia è pronta a vivere un grande cambiamento con l’arrivo del primo figlio (o figlia). La medaglia più bella per papà Gimbo.