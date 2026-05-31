In vacanza, al parco e sotto l’ombrellone: i libri di giugno che non puoi perderti

Romanzi d'amore con lieto fine, storie che raccontano di dolore e rinascita, gialli intrisi di mistero: questi sono i titoli che devi leggere a giugno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I libri da leggere a giugno

Giugno è finalmente arrivato e ha portato con sé la voglia di staccare la spina. Per alcune le vacanze sono già cominciate, altre dovranno attendere ancora un po’ per svagarsi. Ma c’è un modo, che non passa mai di moda e non stanca mai, per volare con la mente e con il cuore altrove, ed è leggendo un libro. Che tu sia già su una spiaggia dorata, distesa sul prato del parco vicino casa o sul divano, con i mano un cocktail rinfrescante, non c’è miglior compagnia di una storia avvincente che fa sognare. E quelle di giugno, ve lo assicuriamo, vi lasceranno senza fiato. Best seller to be, romanzi che aprono il cuore, intrighi e passioni e storie che fanno riflettere: abbiamo selezionato tutte le migliori novità letterarie del mese. Ecco i titoli imperdibili di giugno da portare sempre con sé, in borsa, nello zaino da viaggio o nel tuo kindle!

Offerta Amazon Kindle, ultimo modello Tutti i libri che vuoi da portare sempre con te

I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini

Iniziamo la nostra selezione dei libri migliori da leggere a giugno, in città o in vacanza, con un giallo. Non uno qualunque, ma il più venduto della categoria su Amazon. Il nome stesso è una garanzia. in questo testo l’autore mette insieme tutta una serie di racconti inediti che riguardano Rocco Schiavone, il suo passato e il suo presente, le sue vittorie ma anche le sconfitte. Si parte da Trastevere, a Roma, con gli amici di infanzia, passando per l’adolescenze in strada, per l’incontro con l’amore, delle ingiustizie, della morte e dei segreti.

Offerta I tramezzini di Rocco Schiavone Il libro più venduto nella categoria Gialli e Thriller

La casa turca di Açelya Yönaç

Non è un romanzo leggero, La casa turca di Açelya Yönaç, ma un libro che spiazza, che coinvolge e fa riflettere. Ambientata a Istanbul, la storia narra del ritorno a casa di Asena Bulut, dopo 25 anni di assenza. Un viaggio, il suo, soprattutto interiore dove la protagonista si ritroverà a fare i conti con i cambiamenti, con le assenze e con i suoi fantasmi.

Offerta La casa turca Il libro rivelazione di giugno

Confessioni di Catherine Airey

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 la vita non è stata più la stessa. Non lo è stata per Cora che, dopo aver perso la madre anni prima, si ritrova a dire addio anche al padre. E, però, l’invito di una zia dall’Irlanda diventa la via di fuga dalla solitudine nonché un nuovo modo per ricominciare. È qui, in un momento storico di grande fermento e lotte sui diritti delle donne, la protagonista cercherà la sua identità in questa storia che parla di donne, di destino e sopravvivenza.

Offerta Confessioni Un romanzo che parla di donne, di destino e sopravvivenza, di passato e presente

La cura di Concita De Gregorio

Pubblicato a maggio 2026, e diventato best seller, La cura di Concita De Gregorio è un libro unico e uguale a nessun altro. Il titolo stesso è un invito: quello a prendersi cura degli altri, per prendersi cura di sé. Storie, malattie, rinascite e paure si intrecciano tra i dialoghi di pazienti e infermieri in quello che non è un libro che parla di malattia, ma una testimonianza vivida di quanto la presenza degli altri può davvero fare la differenza.

Offerta La cura Un libro intimo e commovente che parla di fragilità, d'amore e di cura

Delitto di mezzanotte di Marcello Simoni

È il giallo dell’estate, quello di Marcello Simoni, che vede Vitale Federici indagare insieme al suo giovane discepole Bernardo su quello che sembra un caso irrisolvibile. È il 1794 e tutto quello che sappiamo è che all’interno del confessionale del duomo di Castelnuovo è stato ritrovato un cadavere con uno strano e misterioso simbolo disegnato sulla fronte. Riuscirete a risolvere il mistero?

La felicità arriva quasi per caso di Kat T. Masen

Dolce e romantico, ma tutt’altro che banale. Questo è il romanzo dell’estate per chi vuole leggerezza e (forse) un lieto fine. La felicità arriva quasi per caso di Kat T. Masen, Autrice N.1 del New York Times e USA Today, non è il solito romance, ma è una storia che attraverso relazioni passate e mai finite, domande e coraggio, parla anche di scelte, di nuove opportunità e seconde occasioni.

Ed è un poco la notte e un poco l’alba di Ilaria Tuti

È un libro commovente e inaspettato, quello di Ilaria Tuti, che con il suo Ed è poco la notte e un poco d’alba, parla di incontri e scontri, di radici e nuove identità, di esodo e invasione. Ambientato tra le montagne della Carnia, la storia narra di due popoli destinati alla guerra che hanno deciso, con coraggio, di stravolgerlo quel destino e di riscriverlo insieme.

Game of Olympus. Catarsi di Hazel Riley

Tra i libri più attesi di giugno c’è, senz’altro, Game of Olympus. Catarsi, l’ultimo libro della saga partorita dalla mente geniale di Hazel Riley. La storia comincia lì, dove l’avevamo lasciata: dopo aver aperto Pandora, affrontato segreti del passato e ottenuto la libertà, i protagonisti vanno a compimento del loro destino, tutt’altro che profondo, ritrovandosi a combattere con il nemico più grande mai affrontato: il loro passato.

Offerta Game of Olympus. Catarsi L'ultimo libro della saga Game of Olympus

Rimani ancora di Nicholas Sparks

Se volete fare incetta di romanzi da leggere sotto l’ombrellone, allora, il libro giusto da aggiungere alla vostra wishlist è Rimani ancora di Nicholas Sparks. La storia ruota intorno a Tate Donovan, ex architetto, che è alla ricerca di un posto nel mondo dove sentirsi a casa. A Cape Cod, dove si rifugia, conoscerà l’affascinante e misteriosa Wren. Un incontro che cambia tutto, il loro, ma che porta sempre alla stessa domanda: può l’amore superare ogni limite e liberarci dalle nostre ferite? Forse troverete anche voi la risposta che state cercando tra le pagine di questo libro.