Affari Tuoi non va in onda stasera 7 giugno, il cambio di programmazione per De Martino

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Piccolo stop momentaneo per Affari Tuoi: i fan di Stefano De Martino saranno un po’ delusi dalla notizia che stasera 7 giugno non vedranno l’amato conduttore circondato dai suoi concorrenti. Non c’è da preoccuparsi però, perché l’amatissimo game show non è stato affatto cancellato dalla Rai. La pausa è momentanea e durerà soltanto una sera, così da lasciare il posto ad un importante evento sportivo di portata nazionale.

Perché Affari Tuoi non va in onda

L’assenza di Affari Tuoi dalla programmazione di Rai1 ha subito acceso la curiosità dei telespettatori più affezionati, ma dietro lo stop temporaneo del game show nella sera del 7 giugno non si nasconde alcun colpo di scena legato agli ascolti o a decisioni improvvise dei vertici della rete. Il motivo è infatti legato a un importante appuntamento sportivo che occuperà l’intera prima serata.

A partire dalle 21, Rai 1 lascerà spazio infatti alla diretta della sfida amichevole tra Grecia e Italia, in programma nello stadio di Creta. Un incontro che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare una semplice partita estiva, ma che in realtà assume un valore molto più significativo per il futuro della Nazionale azzurra. A raccontare il match agli spettatori da casa saranno ancora una volta Alberto Rimedio e Lele Adani, una delle coppie più apprezzate dal pubblico calcistico.

La gara segna infatti l’inizio di una nuova fase per l’Italia, chiamata a ripartire dopo la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del 2026.

Per una sera, dunque, i celebri pacchi di Affari Tuoi lasciano spazio al calcio e, per la Rai, si tratta di una scelta strategica che punta a dare massima visibilità a uno degli eventi più attesi di questo inizio estate.

I fan del programma possono dunque dormire sonni tranquilli perché dietro la sospensione temporanea del game show di Rai1 non c’è una bocciatura causata da ascolti deludenti, nè tantomeno una cancellazione improvvisa, bensì una scelta con una precisa linea editoriale di Viale Mazzini che punta a mettere in primo piano gli eventi di maggiore richiamo destinati ad accompagnare gli spettatori nei mesi più caldi dell’anno.

L’estate d’altra parte sarà l’occasione perfetta, per Stefano De Martino, di dedicarsi ai prossimi progetti professionali. Il suo nome continua a essere al centro delle indiscrezioni sul futuro della Rai e i riflettori sono già puntati sui prestigiosi appuntamenti che potrebbero attenderlo nei prossimi mesi, con uno sguardo rivolto anche verso il Festival di Sanremo 2027

Quando torna Affari tuoi

Stefano De Martino e Affari Tuoi si prendono dunque una piccola pausa per una sola sera: l’amato game show di Rai1 è pronto a tornare già a partire da lunedì 8 giugno 2026, in onda regolarmente nella fascia dell’access prime time per cercare, ancora una volta, di battere la concorrenza di Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Il programma poi continuerà regolarmente il suo percorso televisivo fino al 19 luglio 2026, giorno scelto da Rai 1 per salutare il pubblico prima della tradizionale pausa estiva. Con l’arrivo dell’estate, infatti, la fascia dell’access prime time cambierà volto e, a raccogliere il testimone, sarà Marco Liorni, pronto a tornare sul piccolo schermo con una versione estiva de L’Eredità pensata per accompagnare il pubblico durante i mesi più caldi.