Affari Tuoi non va in onda il 3 giugno, perché Stefano De Martino si ferma

IPA Affari Tuoi salta il 3 giugno

I telespettatori di stasera, 3 giugno, devono fare a meno del loro appuntamento preferito con la fortuna, i pacchi e le invezioni di Herbert Ballerina. Se sintonizzandovi su Rai1 nell’ora di cena non trovate il volto accogliente di Stefano De Martino ad attendervi, non allarmatevi: non si tratta di un addio, ma solo di una brevissima e giustificata pausa. Nella serata di oggi, mercoledì 3 giugno, il celebre e amatissimo game show Affari Tuoi non va regolarmente in onda, lasciando temporaneamente a bocca asciutta i milioni di telespettatori che ogni giorno si radunano davanti alla tv per seguire la caccia al pacco da 300mila euro. Ma qual è il motivo reale di questo stop improvviso nel palinsesto della Rete Ammiraglia?

Affari Tuoi non va in onda il 3 giugno

Nessun mistero e nessuna brutta sorpresa dietro le quinte: la ragione di questa sospensione è legata, come spesso accade, a un grande evento sportivo che la televisione di Stato ha il dovere e il piacere di trasmettere in diretta. Questa sera, infatti, lo spazio tradizionalmente occupato dall’access prime time e dalla prima serata di Rai1 sarà interamente dedicato al match amichevole tra Italia e Lussemburgo. Per dare il giusto risalto alla partita, malgrado la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 da parte dell’Italia, i vertici di Viale Mazzini hanno optato per una parziale modifica della programmazione giornaliera, chiedendo a Stefano De Martino di cedere il testimone per una notte come ha fatto in tante altre occasioni.

L’assenza di Affari Tuoi, seppur temporanea, si farà sentire. Il programma si è ormai imposto come un rito quotidiano irrinunciabile per moltissime famiglie italiane, che registra ascolti record e batte regolarmente ogni forma di concorrenza. Gran parte di questo successo travolgente è dovuto proprio alla conduzione fresca, empatica e ironica di Stefano De Martino, che ha saputo raccogliere un’eredità importante e far brillare il format di una luce tutta nuova, creando un legame caloroso e sincero con il pubblico a casa e con i concorrenti in studio.

Quando torna in onda

Per gli orfani del gioco dei pacchi, la buona notizia è che l’attesa per il ritorno in studio sarà brevissima. Già da domani, giovedì 4 giugno, la consueta e colorata mappa delle regioni italiane tornerà a occupare il suo posto nel palinsesto di Rai1, pronta a regalarci nuove ed emozionanti partite, scelte coraggiose, tiri al cardiopalma e le immancabili e strategiche telefonate del misterioso Dottore.

Quindi, per questa sera mettiamo da parte scaramanzie, pacchi blu e pacchi rossi: l’invito è quello di godersi lo spettacolo del calcio in una serata commentata da Lele Adani e Alberto Rimedio. Stefano De Martino e la carovana di Affari Tuoi vi aspettano già da domani, alla solita ora, per ricominciare a giocare e a sognare insieme. Voi tenete pronti i vostri pronostici, la pausa durerà solo un battito di ciglia. Nei prossimi giorni sono previsti altri stop, come del resto per tutto il calendario di giugno, mentre la conclusione di stagione è attesa per il 19 luglio.