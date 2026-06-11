Affari Tuoi salta, perché Stefano De Martino non va in onda stasera

IPA Stefano De Martino

Si fischia il calcio d’inizio e si spegne il Teatro delle Vittorie. Da stasera, giovedì 11 giugno, i Mondiali di Calcio 2026 prendono ufficialmente il via e Rai 1 si trasforma in un campo da gioco: salta quindi il consueto appuntamento quotidiano con Affari Tuoi, che non va in onda nemmeno il 12 giugno. Due sere consecutive senza il game show dell’Access Prime Time per le dirette delle partite inaugurali della competizione ospitata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Un piccolo sacrificio per i fedelissimi del programma, ma inevitabile quando di mezzo c’è un evento di questa portata.

Affari Tuoi non va in onda l’11 e il 12 giugno per i Mondiali di Calcio 2026

Stasera alle 21 su Rai1 va in onda Messico-Sud Africa, gara inaugurale dei Mondiali. Domani, venerdì 12 giugno, stesso copione: spazio a Canada-Bosnia Erzegovina, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia. In entrambi i casi, la copertura Rai comincia ben prima del fischio d’inizio: alle 20.35 circa si accendono i microfoni del pre-partita e dopo la partita, invece, la serata prosegue con Notti Mondiali.

Di fatto, dalla fascia dell’Access Prime Time fino a tarda sera, su Rai 1 si parla solo di calcio. Per chi non sa come riempire la serata senza i pacchi di Stefano De Martino, la buona notizia è che lo stop dura poco: Affari Tuoi torna regolarmente in onda nel weekend. Ma attenzione, perché questo è solo l’inizio. Il problema per il game show non sono queste due sere, ma le settimane che verranno. Il calendario peserà parecchio sull’Access: la Rai trasmetterà 35 gare e diverse in concomitanza proprio nella fascia che precede la prima serata (anche se ormai è chiaro che l’Access stesso è considerato prima serata, dal momento in cui termina alle 22, con non poche polemiche da parte degli addetti ai lavori e, naturalmente, del pubblico).

Quando si ferma Stefano De Martino per i Mondiali: tutte le date

Le date in cui il programma salta sono già definite, almeno per la fase a gironi: dopo l’11 e il 12 giugno, tocca al 15 (Belgio-Egitto), al 16 (Francia-Senegal), al 18 (Svizzera-Bosnia Erzegovina), al 19 (USA-Australia), al 24 (Svizzera-Canada) e al 26 giugno (Norvegia-Francia). Otto serate nel giro di due settimane e mezza, senza contare che dalla fase a eliminazione diretta in poi il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente con ulteriori partite in prima serata.

Per il game show dei pacchi, insomma, si prospetta un’estate a singhiozzo. Il programma dovrebbe restare in palinsesto fino al 19 luglio, una scelta strategica della Rai per non lasciare il campo completamente libero a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale5, ma con una programmazione che inevitabilmente inciderà sulla continuità con il pubblico.

E la tempistica, va detto, non è delle migliori, perché la pausa arriva in un momento delicato per De Martino. Nei mesi scorsi Affari Tuoi aveva ritrovato ritmo e attenzione, anche grazie ai nuovi innesti nel cast e alle novità dei pacchi, ma nelle ultime settimane La Ruota della Fortuna è tornata spesso sulla cresta dell’onda. Per questo la programmazione “spezzata” dai Mondiali rischia di penalizzare il programma più del previsto.