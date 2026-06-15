Affari tuoi, stop per Stefano De Martino stasera e domani: quando torna

Stefano De Martino si ferma ancora: "Affari tuoi" non va in onda neanche stasera e domani, lunedì 15 e martedì 16 giugno 2026

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IPA Stefano De Martino

Con l’inizio delle partite dei Mondiali 2026, il palinsesto televisivo della Rai ha subito numerosi cambiamenti. A farne le spese è Stefano De Martino e il suo show Affari tuoi, che continua a saltare l’appuntamento quotidiano con il suo affezionatissimo pubblico per lasciare spazio ai match in programma nella stessa fascia oraria del gioco dei pacchi.

La trasmissione dell’access prime time non andrà in onda anche stasera, lunedì 15 giugno e domani, martedì 16 giugno, per una programmazione “a singhiozzo” destinata a proseguire per questa fase iniziale dei Mondiali.

Perché Affari tuoi non va in onda il 15 e il 16 giugno

Stefano De Martino è costretto a fermarsi ancora una volta con la programmazione quotidiana di Affari tuoi. Il motivo? Le partite della Coppa del Mondo 2026, che stanno rivoluzionando il palinsesto della rete ammiraglia.

I fan più affezionati del programma durante questo mese di giugno dovranno abituarsi a una programmazione stravolta: proprio come accaduto qualche giorno fa, quando Affari tuoi ha lasciato spazio ai match Messico-Sud Africa e Canada-Bosnia Erzegovina, il gioco dei pacchi salterà la messa in onda anche stasera e domani.

Lo show di Rai1 andrà incontro a nuovi cambiamenti: non sarà in programma stasera, lunedì 15 giugno, perché alle 21.00 l’appuntamento è con il match Belgio-Egitto. E non andrà in onda neanche domani, martedì 16 giugno, quando la prima rete trasmetterà lo scontro Francia-Senegal. In entrambi i casi, la copertura Rai comincia prima del fischio d’inizio: alle 20.35 circa si accendono i microfoni del pre-partita, e dopo le competizioni sul campo, invece, la serata prosegue con Notti Mondiali.

Ma niente paura: De Martino tornerà con Affari tuoi regolarmente mercoledì 17 giugno, perché la partita in programma su Rai1, Inghilterra-Croazia, inizierà alle 22.00 italiane, ritrovando il consueto spazio in palinsesto.

Stefano De Martino si ferma per i Mondiali: le date

La tregua però durerà poco: gli appassionati del gioco dei pacchi dovranno ancora pazientare un po’ perché la programmazione Rai continuerà a subire diversi cambiamenti anche nelle prossime serate.

Affari tuoi infatti salterà ancora la messa in onda anche giovedì 18 giugno, quando ci sarà lo scontro Svizzera-Bosnia Erzegovina), e venerdì 19 per il match USA-Australia, tornando sugli schermi degli italiani regolarmente sabato 20 e domenica 21 giugno con la consueta programmazione.

E anche il calendario delle prossime settimane si rivelerà tutt’altro che lineare, con altre partite il 24 (Svizzera-Canada) e il 26 giugno (Norvegia-Francia). Terminata poi la fase a eliminazione diretta, la Coppa del Mondo continuerà con altri scontri fino al 19 luglio – data in cui sarà trasmessa la finale – con ulteriori partite in prima serata.

Sarà un’estate complessa per il game show, che continuerà la messa in onda fino alla fine dei Mondiali per non lasciare il campo libero a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale5, che sta certamente godendo dell’assenza in palinsesto del diretto concorrente. La trasmissione continuerà a intrattenere gli italiani per tutto il mese di luglio e anche per tutto agosto, senza pausa estiva: una decisione strategica quella di Mediaset, che non vuole lasciare il presidio degli ascolti scoperto anche nelle settimane più calde dell’anno.