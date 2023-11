Fonte: Getty Images Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo si è sposato. L’ex cantante del duo Benji e Fede ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando la sua fidanzata Greta Cuoghi. Un matrimonio molto riservato, tenuto lontano dai riflettori, che ha portato Benji all’altare dopo il suo periodo nero e la fine della relazione molto discussa con Bella Thorne. L’evento, nonostante non fosse stato preannunciato, è stato però intercettato da alcune fan, che lo hanno incontrato nel centro di Modena proprio dopo la cerimonia.

Matrimonio a sorpresa per Benji: chi è la moglie Greta

“Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria” aveva raccontato Benjamin Mascolo in un’intervista a Fanpage non troppo tempo fa. Una dichiarazione che sembrava essere una promessa a lungo termine, che invece si è rivelata realtà molto prima del previsto. Il cantante ha infatti deciso di sposare la sua fidanzata, Greta Cuoghi, con rito civile a Modena, sua città natale. Una cerimonia molto riservata di cui non si conoscono i dettagli. Alcune ragazze hanno però incontrato la coppia per strada dopo la cerimonia e hanno registrato un video in cui si vedono i due camminare mano nella mano per le vie della città.

Un video che non lascia dubbi: i due appaiono molto felici e rispondono sorridenti agli auguri delle ragazze incontrate per strada. Greta, la neo-moglie di Benji, tiene per mano il cantante e appare bellissima nel suo taillleur bianco e i capelli raccolti in uno chignon e il bouquet in tinta. Di lei si sa davvero molto poco: la ragazza, anche lei di Modena, è nata nel 2003 e non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo: la fama non le interessa. Una ragazza riservata, che ha aiutato Benji ha superare i momenti più difficili degli ultimi anni. “Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente“.

Riservata proprio come il loro matrimonio, probabilmente simile a quello dei genitori del cantante, che aveva raccontato: “Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi.“

Benjamin Mascolo, la relazione con Bella Thorne

Una relazione completamente diversa quella con Greta, che nulla ha che vedere con la passata e burrascosa storia d’amore che il cantante aveva avuto con Bella Thorne. Relazione finta anche a causa della gelosia e delle dipendenze di Benji, nonostante tra i due ci fosse stata una proposta di matrimonio. “Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio, ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia.”

Fonte: IPA

I due si erano conosciuti al Festival Coachella e si erano innamorati immediatamente, vivendo una relazione a distanza di tre anni che, tra eccessi e incomprensioni, si è deteriorata nel tempo. Una fine dura per Benji, che però ora pare essere più felice che mai grazie alla sua Greta.