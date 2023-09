Benji si racconta: la fine del rapporto con Fede e la (strana) rottura con Bella Thorne

Fonte: IPA Benji e Fede

Featuring, canzoni romantiche e tormentoni estivi: oggi sono moltissimi i cantati che, in gruppo o da solisti, sfornano hit destinate a farci ballare e cantare senza sosta. Per un po’ di tempo Benji e Fede hanno fatto parte di questa categoria. Nati come artisti su YouTube, Benji e Fede sono diventati in pochissimo tempo due hitmaker molto seguiti: un vero e proprio fenomeno generazionale. Partiti insieme nel 2014, la loro carriera musicale come coppia (e la loro amicizia) è finita nel 2020. Il motivo? Non era mai stato molto chiaro, ma ora Benji torna a parlare del loro rapporto svelando nuovi dettagli della rottura con Fede e con la sua ex fiamma Bella Thorne.

Benji e Fede: la fine di un duo e di un’amicizia

Era febbraio 2020 quando Benji e Fede, il duo che ci ha fatti ballare con vere e proprie hit come Dove e quando e Moscow Mule, hanno deciso di annunciare che non avrebbero più cantato insieme, provocando dispiacere per tutti i loro fan. Una coppia vincente, un duo di amici che era riuscito in pochissimo tempo a ritagliarsi il proprio spazio all’interno del panorama musicale italiano e riuscendo a creare grandi successi con artisti come Annalisa e Shade.

“La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto”, aveva raccontato Fede in un’intervista per Cosmopolitan qualche tempo dopo. Oggi Benji, pseudonimo di Benjamin Mascolo, ha deciso di raccontare la sua su tutta la faccenda. Ospite a One More Time, il podcast di Luca Casadei, il cantante ha ripercorso la sua vita artistica e personale senza tralasciare nulla, nemmeno la difficile rottura con l’amico Fede.

“Abbiamo ricevuto tante pressioni esterne. Tante persone ti dicono cosa devi o non devi fare. Fede sente cose, io ascolto altre persone e iniziamo ad avere opinioni divergenti sulle cose”. Come tutti i sogni che si rispettino, diventare così famosi ha dei pro e dei contro. Il successo porta con sé anche molta pressione, con cui bisogna fare i conti.

“Da una parte vivo un sogno, da un’altra rinuncio a una vita normale. Non prendo pause, lavoro tutti i giorni tutto il giorno, il mio corpo inizia ad ammalarsi, mi vengono le placche in gola. Ogni due settimane inizio un ciclo di antibiotici”.

La vera e propria rottura tra i due è avventa proprio durante l’enorme successo di Dove e quando. Benji ha raccontato che in quel momento non voleva più limitarsi a essere musicista e autore: avrebbe voluto cantare di più.

“Cercavo di ritagliarmi uno spazio anche come cantante nel gruppo, ma Fede non è d’accordo sul fatto che io inizi a cantare. Nel disco scrivevo, suonavo la chitarra e facevo le seconde voci, ma la voce principale era sempre lui. Gli dicevo: ‘Non voglio cantare tutti i ritornelli, tu hai una delle voci più belle d’Italia. Per me non è toglierti lo spazio, però posso fare un tentativo anche io di entrare e fare una piccola parte?'”. Da quel momento i due hanno deciso di separarsi, iniziando una carriera musicale da solisti e troncando i rapporti.

La speranza di Benji, però, è di potersi riavvicinare all’amico con cui è riuscito a coronare il suo sogno. “Spero che un giorno potremo anche tornare insieme a fare musica. Lui è una persona speciale, gli devo tantissimo. Senza di lui non sarei dove sono oggi, gli voglio un bene dell’anima, anche se abbiamo litigato”.

Gli eccessi e la rottura con Bella Thorne

Ma Fede non è l’unica persona con chi Benji ha chiuso i rapporti in modo burrascoso. Sempre ai microfoni di One More Time, il cantante racconta della storia d’amore ormai finita con l’attrice Bella Thorne durata tre anni. I due, innamoratissimi, si erano conosciuti al Coachella e avevano iniziato una storia a distanza. I problemi tra i due sono iniziati proprio per via della lontananza.

“Lei è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini. Spesso stava da sola in America e soffre tantissimo lo stare da sola, quindi c’erano chiamate al telefono di ore in cui piangendo mi diceva ‘Sono sola’. Un giorno – mi chiede se può uscire con una ragazza. In quel momento dico di sì. Volevo renderla felice, ma mi sono reso conto dopo che ho subìto un po’ questa cosa come gelosia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa ‘Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…’. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità”.

Benji racconta di essere entrato in un loop che aveva reso tossica la relazione con la bella cantante statunitense: una situazione di gelosie ed eccessi che ha deteriorato il loro rapporto.

“Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Bella mi ha detto ‘Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme’. Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Iniziamo a far festa, senza limiti. Per una settimana non dormo. Tante volte ho avuto paura di morire. Ho rischiato di morire di overdose. In quel momento in testa mi ripetevo ‘Voglio vivere, voglio vivere'”.

La nuova vita di Benji

Passato il periodo burrascoso, ora Benji è determinato a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera. Il ragazzo ha dichiarato di essere pulito È dal 19 giugno 2022 e di aver fatto una scelta azzeccata. Il cantante ha raccontato di non voler ripetere gli stessi errori. Oggi ha una nuova ragazza, Greta, lontana dal mondo dello spettacolo, e ha ripreso a fare musica: il trenta giungo ha pubblicato Politically Correct, singolo in collaborazione con i Finley.