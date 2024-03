Cameron Diaz di nuovo mamma a 51 anni, è nato il secondo figlio con Benji Madden

Fonte: Getty Images Benji Madden e Cameron Diaz

Cameron Diaz e Benji Madden hanno allargato la famiglia. La coppia ha annunciato la nascita del secondo figlio, arrivato a quattro anni dalla primogenita Raddix. L’attrice e il cantante, componente dei Good Charlotte, hanno dato la lieta notizia con un post su Instagram, definendosi benedetti ed emozionati per questo nuovo arrivo.

È nato il secondo figlio di Cameron Diaz e Benji Madden

“Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden – hanno fatto sapere Cameron Diaz e Benji Madden in un post congiunto – È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sicurezza e la privacy dei bambini non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero carino”.

La nascita del secondogenito ha sorpreso tutti: la coppia non ha svelato alcuna gravidanza nei mesi scorsi. L’ultimo avvistamento di Cameron e Benji risale allo scorso gennaio, durante una vacanza sulla neve ad Aspen, in Colorado. Molto probabilmente anche questa volta la Diaz, che ha 51 anni, si è affidata ad una madre surrogata come accaduto con la primogenita Raddix.

La bambina, fino ad oggi, non è mai stata mostrata pubblicamente e Cameron e Benji intendono fare lo stesso con il secondogenito. La coppia è molto riservata. Solo nel 2020 la Diaz ha fatto uno strappo alla regola parlando apertamente della sua vita famigliare con il musicista.

“Dopo aver fatto il bagno con la nostra bambina la mette a letto, Benji è così bravo. È un padre davvero straordinario. Sono così fortunato che sia il padre della mia bambina”. Cameron Diaz e Benji Madden, 45 anni, sono legati dal 2014 e sono convolati a nozze nel 2015.

Cameron Diaz è tornata a recitare dopo una lunga pausa

La notizia della seconda maternità di Cameron Diaz arriva dopo mesi intensi per l’attrice, tornata sul set dopo dieci anni di pausa in cui ha preferito dedicarsi alla sua vita privata. Nel 2013, dopo l’uscita del film Annie – La felicità è contagiosa, l’attrice ha pubblicato un libro sulla salute e il benessere e da quel momento ha iniziato a prendere le distanze da Hollywood dopo l’enorme successo ottenuto nella prima parte della sua carriera.

L’ufficialità del ritiro dalle scene è arrivata nel 2018, quattro anni dopo l’uscita del suo ultimo film, ma nel 2022 è arrivato l’annuncio del ritorno sul set al fianco dell’amico Jamie Foxx. Le riprese di Back in Action, in uscita su Netflix nel corso di questo 2024, sono iniziate alla fine del 2022 tra Londra e Atlanta.

Prima di conoscere Benji Madden grazie all’amica Nicole Richie (sposata con Joel Madden, gemello di Benji e altro componente dei Good Charlotte), Cameron Diaz ha avuto un’altra importante storia d’amore con Justin Timberlake, durata dal 2003 al 2007. Negli anni Novanta la diva del grande schermo è stata invece legata a Matt Dillon, con il quale ha recitato nel film cult Tutti pazzi per Mary.

Ha poi frequentato altri attori: Edward Norton, Jared Leto, Paul Sculfor. Senza dimenticare il campione di surf Kelly Slater e il giocatore di baseball Alex Rodriguez. Si è vociferato inoltre di un flirt tra Cameron Diaz ed Elon Musk, che è stato però negato dal magnate. Il matrimonio con Madden è stato celebrato in gran segreto nella casa di Beverly Hills dell’attrice.