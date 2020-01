Chi è Benji Madden, il marito di Cameron Diaz

editato in: da

Benji Madden – all’anagrafe Benjamin Levi – è il marito dell’attrice Cameron Diaz e padre della piccola Raddix, la cui nascita è stata annunciata a sorpresa dalla madre con un post su Instagram. Madden, nato l’11 marzo 1979 a Waldford, è musicista (suona la chitarra) e membro del gruppo pop Good Charlotte.

Il progetto musicale in questione ha avuto inizio nel 1996 e vede impegnato anche Joel Madden, gemello di Benji. Tra i loro successi spicca senza dubbio il brano I Just Wanna Live, canzone del 2004. Per quanto riguarda la vita personale del marito di Cameron Diaz, è importante specificare che Madden è il cognome della madre.

Benji e il fratello gemello – prima voce dei Good Charlotte – sono stati infatti registrati con il cognome paterno Combs, che hanno sostituito con quello materno quando l’uomo, sedici anni dopo la loro nascita, ha abbandonato la famiglia.

Il 1995 per Madden è anno di svolta anche per un altro motivo. A sedici anni inizia infatti a suonare la chitarra e a lavorare, assieme al fratello, al progetto della band. La decisione definitiva arriva due anni dopo quando, grazie a un regalo di diploma fatto dalla madre, i due fratelli hanno la possibilità di visitare alcuni dei più celebri club musicali degli USA.

Parlando della sua vita privata è degna di nota la breve relazione con Paris Hilton. Giudice di The Voice of Australia nel 2015, nello stesso anno è convolato a nozze con Cameron Diaz, allora 42enne. Il loro matrimonio, annunciato dall’attrice statunitense a gennaio del suddetto anno, ha colto di sorpresa tutti.

Madden, che ha conosciuto la moglie grazie a un barbecue organizzato da Nicole Richie (figlia del famoso cantante e moglie di Joel), ha un profilo Instagram seguito da circa 445mila persone. Sul suddetto social condivide diversi scatti di lavoro e poche foto private. Per annunciare la nascita della figlia ha utilizzato lo stesso post divulgato dalla consorte.