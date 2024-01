Federica Nargi e Alessandro Matri sono felicemente insieme da ormai 15 anni e frutto del loro amore sono le piccole Sofia e Beatrice, 4 e 7 anni. Essere genitori, hanno raccontato al podcast sul tema di Diletta Leotta è “impegnativo” e, per addormentare le bimbe, spesso si ritrovano a dormire in camere separate. Per Nargi e Matri è una scelta di praticità, ma il tenere ognuno il proprio letto (e la propria stanza) è una scelta fatta da numerose coppie di celebrities perché, affermano, è uno degli strumenti più efficaci per tener viva la passione. Di certo, serve anche una casa abbastanza grande…

Quelli “separati” dai figli

Così come per Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri (non ancora marito), spesso è l’arrivo dei bebè a imporre camere separate a mamma e papà. Si racconta che, al tempo della storia con Brad Pitt, Angelina Jolie preferisse condividere il lettone con i sei figli che con l’aitante compagno. Allo stesso modo, Marica Pellegrinelli si gode il lettone con i bimbi, mentre Eros Ramazzotti deve accontentarsi della cameretta.

Quelli per cui non ha funzionato

Strenua sostenitrice del letto singolo: “credo sia un atto di civiltà dormire in camere separate” aveva dichiarato, era Sonia Bruganelli. Ma visto com’è finita tra lei e Paolo Bonolis forse non fu una scelta di vincente.

Così come avrebbero potuto, forse, ripensare la questione il grande regista Tim Burton e la sua musa Helena Bonham Carter. L’artistica coppia non solo aveva due camere da letto diverse, bensì due appartamenti distinti seppur adiacenti. Anche in questo caso, la storia si è conclusa con un divorzio. Neanche Katie Holmes voleva dormire in compagnia del marito Tom Cruise. Loro ne scherzavano con gli amici, dicevano che era a causa del russare di lui. Ma a vedere come sono andate le cose, forse i motivi erano ben altri.

In letti separati da più di 20 anni

Sono ormai più di vent’anni che dormono in appartamenti separati “ma uniti dal balcone” Milena Vukotic (l’indimenticabile Pina di Fantozzi) e il marito Alfredo Baldi. Quando si sono messi assieme, Milena viveva con la mamma e, per starle vicino, Baldi comprò l’appartamento a fianco. E poi non hanno più cambiato nulla: “È molto civile. – ha raccontato l’attrice – Mangiamo insieme a casa mia, poi ognuno dorme nel proprio appartamento”.

Gwyneth Paltrow e il marito Brad

Per Gwyneth Paltrow e il compagno Brad Falchuk è il secondo matrimonio e, per non urtare la sensibilità dei figli nati dalle loro precedenti relazioni, i due hanno scelto di evitare un trasloco e continuare a vivere ognuno a casa proprio. Non solo la camera, anche il tetto è diverso per loro. La coppia si concede un pigiama party non più di 4 volte a settimana e, stando a quanto racconta Paltrow, ciò aiuta a rendere “più vivo il rapporto di coppia”.

Cameron Diaz e Mara Venier

Si uniscono alla squadra della stanza singola anche Mara Venier, che passa le notti lontane dal grande amore Nicola Carraro per questioni pratiche: lei si sveglia all’alba per lavoro, lui è un tiratardi e resta sveglio fino a notte fonda. D’amore e d’accordo vanno anche Cameron Diaz e il marito musicista Benji Madden. Lei lo considera il marito perfetto è la sintonia tra i neogenitori è innegabile e, dicono loro, merito anche delle tre case di proprietà: una di lei, una di lui e una di famiglia dove potersi ritrovare. Chissà che confusione per il piccolo Raddix, nato nel gennaio 2020.