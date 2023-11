In occasione della nuova (e forse ultima) edizione di Ciao Darwin, in partenza il 24 novembre 2023 su Canale5, Paolo Bonolis è stato l’attesissimo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’ospitata molto particolare, dove si è discusso dello storico programma televisivo, ma non è mancato il momento dedicato a Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, il cui divorzio è stato annunciato proprio a giugno sulle pagine di Vanity Fair.

Paolo Bonolis a Verissimo: il rapporto con Sonia Bruganelli dopo il divorzio

La fine della storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata indubbiamente il “gossip” dell’estate. Dopo l’iniziale bomba di Dagospia, la conferma a Vanity Fair: l’ex coppia è rimasta in ottimi rapporti, anche per proteggere la famiglia che hanno creato e quello che c’è stato. Dopo l’intervista alla Bruganelli, Silvia Toffanin ha ammesso di “tifare” per un loro ritorno di fiamma. Ma è così?

“La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e cose che permangono, su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera. Questa è l’esistenza”, ha svelato Bonolis, commentando anche l’equilibrio raggiunto: “Finché uno dei due non cade. Non mi muovo da là, chi lo sa che succede. La vita è piena di sorprese, l’importante è farsi trovare preparati e con lo spirito sereno”.

Quando la Toffanin ha ammesso il suo desiderio di “far tornare tutto come prima”, è qui che Bonolis ha preferito glissare. “Perché vuoi che stia male, sembri il medico di famiglia. Io sto bene, preferivi che accusassi qualche colpo? Guarda che è meglio che è cambiato, perché tutto come prima non andava bene. Le cose cambiano perché non vanno più bene”. E, infine, il desiderio di cambiare discorso è stato esaudito, e non c’è nemmeno bisogno di comprendere il motivo: non è mai facile tornare indietro nel tempo e discutere continuamente di un evento che, in ogni caso, ha avuto un impatto importante nella famiglia Bruganelli-Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli a Verissimo

Di fatto, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a essere una famiglia. Si stanno separando, come raccontato dalla Bruganelli a Verissimo, ma stanno anche proseguendo la loro vita insieme, crescendo i figli, volendosi bene. Anche in quell’occasione, in effetti, la Toffanin ha fatto il tifo per il ricongiungimento. Ed è stato in quel momento che la Bruganelli ha stupito tutti.

“Chi può dirlo, non ci sono ostacoli, ci stiamo ristudiando da separati. È difficile trovare un uomo così moderno, mi ha insegnato la libertà. Non escludo un ritorno o che se trova una più giovane e bella io possa arrabbiarmi. Non ci sono stati e non ci sono attualmente altri compagni di mezzo, nessuno ha mentito su qualcosa, abbiamo parlato tanto”.

Il rispetto e l’amore non sono davvero svaniti. Anzi. E lo ha ammesso lei stessa: “Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme. Come padre lui è nato con me, è brutto da dire ma lo sa lui e lo sanno i suoi figli”. Torneranno insieme? Solamente il tempo potrà dirlo.