Laura Freddi commenta il divorzio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Laura Freddi fa coppia fissa con Leonardo d’Amico da circa dieci anni. Dall’unione tra la conduttrice e il compagno è nata la piccola Ginevra nel 2018. Prima di questa lunga relazione, Laura Freddi è stata sentimentalmente legata a un pilastro del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di Paolo Bonolis, che ha condiviso con la conduttrice televisiva ben cinque anni d’amore.

Dopo la fine della relazione con Laura Freddi, Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli con cui è rimasto coniugato per circa vent’anni. Nel 2023, però, un annuncio ha sorpreso tutti. La coppia ha deciso di separarsi. Laura Freddi ha commentato la notizia nel corso di una recente intervista.

La storia d’amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

La storia d’amore tra Laura Freddi e Paolo Bonolis si è conclusa tanti anni fa. La conduttrice televisiva ha raccontato di aver deciso di chiudere la relazione con il famoso showman perché desiderava costruirsi una famiglia. Paolo Bonolis nel 2002 ha deciso di sposare Sonia Bruganelli e dalla loro lunga relazione sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Anche se la loro sembrava una coppia davvero solida, a inizio del 2023 si sono rincorse le indiscrezioni su una presunta separazione in corso tra i due. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno più volte smentito le voci che li volevano in crisi, ma, nel mese di giugno hanno deciso di rilasciare un’intervista, in cui hanno svelato la verità sulla loro relazione. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di lasciarsi: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Laura Freddi è intervenuta diverse volte sulla notizia della fine della relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma, negli ultimi giorni la conduttrice è tornata sull’argomento.

Le dichiarazioni di Laura Freddi sul divorzio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Recentemente Laura Freddi ha deciso di commentare la separazione del suo ex e di sua moglie Sonia Bruganelli, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Elle, come riportato da Libero Quotidiano. La conduttrice televisiva ha dichiarato di aver colto la notizia come un fulmine a ciel sereno: “Diciamo che dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati”.

Inoltre, Laura Freddi ha svelato di essersi messa subito in contatto con Sonia Bruganelli dopo il triste annuncio: “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’ Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”.

La conduttrice televisiva ha raccontato che la coppia vive comunque un rapporto speciale, anche dopo la fine del loro amore: “Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone”.