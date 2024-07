“Sonia Bruganelli torna in tv, sarà a Ballando con le Stelle (con il fidanzato)”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli è in lizza per partecipare a Ballando con le Stelle 2024

Archiviate le esperienze da opinionista a Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli è pronta ad un ruolo inedito in televisione. Pare che a settembre rivedremo l’ex moglie di Paolo Bonolis sul piccolo schermo, dopo la pausa estiva e soprattutto dopo la sfortunata avventura nel reality show guidato da Vladimir Luxuria (che ha registrato ascolti flop). Stando alle ultime indiscrezioni la Bruganelli sarebbe in lizza per far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai1 a fine settembre, dove ritroverebbe quello che i gossip indicano da mesi come il suo attuale compagno: Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli concorrente a Ballando con le Stelle 2024?

Stando a quanto riporta TvBlog, Sonia Bruganelli sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2024 in qualità di concorrente. Pare che l’autrice ed opinionista abbia già trovato un accordo con la padrona di casa Milly Carlucci. Nel dancing show la Bruganelli si ritroverebbe a stretto contatto, ma non troppo, con Angelo Madonia, il ballerino che ha iniziato a frequentare dopo la separazione da Paolo Bonolis.

“Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Brugnelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo”, precisa il portale. Indubbiamente un modo per creare ancora più interesse sulla trasmissione anche se per ora nessuna conferma né da parte di Milly né da parte di Sonia.

Nel cast di Ballando con le Stelle 2024 dovrebbero figurare anche: Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, Melissa Satta, Francesco Paolantoni. Non ci sarà invece Belen Rodriguez, che sembra abbia rifiutato il cachet della produzione.

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Dallo scorso marzo Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, 50 anni lei 39 lui, continuano ad essere avvistati insieme. I diretti interessati hanno parlato di un legame speciale senza però mai lasciarsi andare a dichiarazioni importanti (che, chissà, potrebbero arrivare sulla pista da ballo di Milly Carlucci!). A detta di Dagospia i due si sarebbero presentati mano nella mano al party pre-nuziale di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Lo scorso marzo la Bruganelli aveva raggiunto Madonia a Madrid, dov’era impegnato con la versione spagnola di Ballando con le Stelle. Poi lo scorso maggio i due erano stati fotografati a Palma di Maiorca mentre si scambiavano sguardi complici e anche un abbraccio. Infine, a Roma, dove lei era stata avvistata mentre entrava nel palazzo dove vive lui.

Ma chi è Angelo Madonia? Un ballerino professionista nato e cresciuto in Sicilia e diventato famoso grazie a Ballando con le Stelle. È inoltre coreografo oltre che direttore tecnico di Italian Dance Studio Education. Dopo aver danzato al Teatro Massimo di Palermo, ha preso parte a diverse gare note a livello mondiale, tra Inghilterra, Cina e Russia.

Nel 2022 è diventato maestro di Ballando con le Stelle. Quell’anno ha ballato con la speaker radiofonica Ema Stokholma e tra i due è nata una storia d’amore che però è durata molto poco nonostante la convivenza e le intenzioni più che serie. Alla base della rottura delle differenze caratteriali inconciliabili. Angelo Madonia è padre di due bambine, Alessandra e Matilde, nate da legami precedenti a quello con Ema.