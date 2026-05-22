Davide Bonolis, la dedica per la laurea di Martina Dotti e il regalo di Sonia Bruganelli

Nel giorno della laurea, Martina Dotti ha ricevuto una dolce dedica dal compagno Davide Bonolis, ma non solo. Non è passato inosservato il regalo di Sonia Bruganelli

IPA Davide Bonolis e Martina Dotti

Ci sono traguardi che meritano di essere festeggiati. Lo sa bene Martina Dotti, che il 21 maggio ha vissuto una giornata indimenticabile laureandosi in Marketing e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tra baci, sorrisi e l’immancabile corona d’alloro, la neodottoressa ha brillato in un elegantissimo abito blu con colletto bianco, condividendo la sua gioia sui social. Al suo fianco c’era il fidanzato Davide Bonolis, orgoglioso e pronto a dedicarle dolci parole.

La dedica di Davide Bonolis

Nella storia d’amore tra Davide Bonolis e Martina Dotti, nata un anno fa sotto i riflettori della Kings League Italia – dove lui giocava e lei intervistava a bordo campo -, si aggiunge un nuovo capitolo. In un giorno tanto importante, il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non poteva che dedicare alla sua compagna le parole più dolci. Stringendola a sé e porgendole un meraviglioso bouquet di rose, Bonolis ha condiviso su Instagram uno scatto dolcissimo: “Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo, Dottoressa”.

Quello tra il giovane Bonolis e il “bordocampo” di Avanti un Altro ha già conquistato l’intera famiglia. Tra i tantissimi messaggi di congratulazioni è arrivato anche quello di papà Paolo, da sempre legatissimo ai figli e felice di vedere il figlio così sereno e innamorato. Una vicinanza e un affetto emersi anche quando, dopo la prima intervista di coppia concessa a Verissimo, il conduttore era intervenuto pubblicamente sui social dedicando al figlio parole di grande supporto: “Bravo figlio mio! Ricordati che poter serenamente essere fragili con chi ti ama è il primo segno di una persona forte”.

“Ho subito scritto a questo mio amico che sarebbe diventata la mia fidanzata, perché mi è piaciuta da subito“, aveva raccontato Davide nella stessa intervista, a proposito di Martina.

Il regalo di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

A catturare l’attenzione dei follower è stato, però, anche un altro dettaglio apparso nelle storie Instagram della neolaureata. Martina Dotti ha mostrato con orgoglio e gratitudine un meraviglioso mazzo di fiori ricevuto in dono da Sonia Bruganelli e dal suo compagno, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Angelo Madonia. Un gesto di grande affetto, a dimostrazione di come i rapporti all’interno di questa famiglia allargata siano sereni.

Sonia Bruganelli, d’altronde, ha sempre sostenuto la giovane nuora, tanto da averla voluta nel cast del Salottino di Avanti un Altro nel ruolo di “bordocampo”. Un primo passo verso il sogno di Martina di diventare giornalista sportiva.

Sotto il post dei festeggiamenti del loro primo anniversario d’amore, condiviso lo scorso 6 maggio, la Bruganelli aveva lasciato un bel messaggio per i due ragazzi: “Amatevi sempre con il rispetto e la sincerità con cui lo avete fatto in questo anno”. La risposta di Martina non si è fatta attendere ed è stata un semplice ma significativo: “Sempre”.

Un’intesa che si riflette anche nello splendido legame che Davide Bonolis ha instaurato col nuovo compagno della madre, che ha descritto come una presenza estremamente positiva e buona nella sua vita.