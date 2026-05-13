Lavina all’Eurovision 2026, chi è la band della Serbia

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IPA Lavina all'Eurovision 2026

Anticonformisti, appassionati e liberi. I Lavina sono la band che rappresenta la Serbia all’Eurovision Song Contest 2026 e che, dopo l’esibizione nella prima semifinale di Vienna del 12 maggio, ha conquistato un posto in finale. Un risultato che li ha trasformati rapidamente in uno dei nomi più discussi di questa edizione, soprattutto per il loro stile distante dai canoni più pop della competizione.

Il gruppo arriva da Niš, città del sud della Serbia, e nasce alla fine del 2020. In un periodo complicato per il mondo della musica, i Lavina costruiscono fin da subito un’identità forte puntando su sonorità metal e rock e su un approccio diretto, senza smussare troppo gli angoli. Una scelta che, col tempo e i risultati raggiunti, si è rivelata vincente.

I membri della band Lavina

La band Lavina è composta da sei musicisti: Luka Arandelovic, Pavle Arandelovic, Andrija Cvetanovic, Pavle Samardzic, Nikola Petrovic e Bojan Ilic. Una formazione ampia che contribuisce a creare un suono pieno, stratificato e particolarmente efficace dal vivo.

Ogni componente porta influenze diverse, ma il risultato finale resta coerente. C’è energia, emozione e cura per l’atmosfera, tutti elementi che si innestano perfettamente nello stile della kermesse continentale. È proprio questa compattezza che si è vista chiaramente anche sul palco dell’Eurovision, dove la band ha dato l’impressione di muoversi come un unico blocco.

La carriera dei Lavina, dall’album Odyssey all’Eurovision

Il debutto discografico dei Lavina arriva nel 2022 con l’album Odyssey, un progetto che segna l’inizio della loro diffusione anche fuori dalla Serbia. Non si tratta di un successo immediato da classifica, ma di una crescita costante, costruita soprattutto attraverso le esibizioni dal vivo.

Concerto dopo concerto, la band consolida il proprio pubblico e si fa notare anche in Europa. La dimensione live resta infatti il loro punto di forza perché è qui che il loro sound acquista maggiore impatto e dove riescono a creare un legame più diretto con chi ascolta.

Kraj Mene, significato del brano dei Lavina

All’Eurovision 2026 i Lavina portano il brano Kraj Mene, che in italiano significa Accanto a me. Il titolo potrebbe far pensare a una classica canzone d’amore, ma il contenuto racconta qualcosa di diverso.

Il pezzo scava verso il lato più complesso delle relazioni in cui si ritrovano insicurezze, tensioni, fragilità. L’amore, in questo caso, non è idealizzato ma vissuto come un percorso fatto anche di scontri interiori. Un filo narrativo che riconosciamo nel sound, intenso e a tratti cupo, perfettamente in linea con le radici musicali della band.

I Lavina in finale all’Eurovision 2026

La performance nella prima semifinale ha permesso ai Lavina di qualificarsi per la finale, confermando le aspettative di chi li considerava possibili outsider. Sul palco di Vienna la band ha scelto di non snaturarsi, puntando su una resa fedele al proprio stile.

Niente effetti eccessivi o concessioni facili, con al centro la musica e l’interpretazione. Una scelta che li distingue in un contesto spesso dominato da brani immediati e performance spettacolari. Con l’accesso alla finale, i Lavina si candidano come una proposta alternativa ma già solida.

La Serbia, con loro, porta all’Eurovision 2026 un progetto coerente con il loro stile. E in una gara dove spesso vince chi sorprende, i Lavina hanno già fatto il primo passo per farsi notare davvero.