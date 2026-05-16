Eurovision Song Contest 2026, vince Dara con “Bangaranga”. Sal al quinto posto

IPA Sal Da Vinci

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria di Dara, l’artista in gara per la Bulgaria. Tramonta così un’edizione in cui non abbiamo raggiunto picchi di trash “esagerati”, come è nello spirito della competizione, considerando il fantasma di quanto sta accadendo nel mondo in questo momento storico e la scelta di numerosi Paesi di ritirarsi per la presenza di Israele in gara.

Dara trionfa all’Eurovision Song Contest 2026

E alla fine ha vinto la Bulgaria. Dara, 27 anni, nata a Varna nel 1998, nome completo Darina Nikolaeva Jotova, ha conquistato il microfono di cristallo con Bangaranga, un pezzo cantato in inglese il cui titolo arriva però dallo slang giamaicano. Il significato? Caos, che calza a pennello con l’esibizione travolgente che ha portato sul palco. Per la Bulgaria è la prima vittoria nella storia dell’Eurovision, il coronamento di anni in cui il Paese si è presentato alla competizione con proposte sempre più ambiziose senza mai riuscire a sfondare del tutto. Stavolta ha sfondato eccome, con 516 punti.

Getty Images

Alle sue spalle si è classificato Noam Bettan per Israele con 343 punti; terza la Romania con 296, quarta l’Australia con 287, tra le favorite della vigilia. E poi l’Italia: il nostro Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto con 281 punti, a soli due punti dalla Finlandia. Per l’Italia, è uno dei posti in classifica più ricorrenti degli ultimi anni, segno che la nostra musica in Europa e nel mondo piace.

Per chi segue la scena pop dell’Est Europa forse Dara non è un nome nuovo (c’è anche X Factor Bulgaria nel suo passato). Nella sua carriera si è messa alla prova con tutto, come il pop, R&B e synthpop. A proposito del suo brano, aveva spiegato che “Bangaranga “è una sensazione speciale che tutti hanno dentro di sé. Significa scegliere di essere audaci, essere sé stessi senza scusarsi. È energia”, ha spiegato. “Quando hai paura o non ti senti bene, devi solo ricordarti chi sei. Devi dirti: non ho paura di niente. Io sono Bangaranga. So cosa sto facendo. Lo farò”. E questo inno alla libertà ha alla fine convinto sia la giuria del televoto quanto di qualità.

Eurovision Song Contest 2026, la classifica completa della finale

Si è conclusa così un’edizione dell’Eurovision non propriamente memorabile: rimane un po’ l’amaro per Sal fuori dal podio, ma abbiamo comunque mantenuto la nostra posizione in classifica e ci siamo riconfermati tra i Paesi più amati per la nostra musica. Di seguito la classifica completa dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo la comunicazione dei risultati del televoto: