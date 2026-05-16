Eurovision Song Contest 2026, vince Dara con “Bangaranga”. Sal al quinto posto

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria di Dara, l’artista in gara per la Bulgaria. Tramonta così un’edizione in cui non abbiamo raggiunto picchi di trash “esagerati”, come è nello spirito della competizione, considerando il fantasma di quanto sta accadendo nel mondo in questo momento storico e la scelta di numerosi Paesi di ritirarsi per la presenza di Israele in gara.
Dara trionfa all’Eurovision Song Contest 2026
E alla fine ha vinto la Bulgaria. Dara, 27 anni, nata a Varna nel 1998, nome completo Darina Nikolaeva Jotova, ha conquistato il microfono di cristallo con Bangaranga, un pezzo cantato in inglese il cui titolo arriva però dallo slang giamaicano. Il significato? Caos, che calza a pennello con l’esibizione travolgente che ha portato sul palco. Per la Bulgaria è la prima vittoria nella storia dell’Eurovision, il coronamento di anni in cui il Paese si è presentato alla competizione con proposte sempre più ambiziose senza mai riuscire a sfondare del tutto. Stavolta ha sfondato eccome, con 516 punti.
Alle sue spalle si è classificato Noam Bettan per Israele con 343 punti; terza la Romania con 296, quarta l’Australia con 287, tra le favorite della vigilia. E poi l’Italia: il nostro Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto con 281 punti, a soli due punti dalla Finlandia. Per l’Italia, è uno dei posti in classifica più ricorrenti degli ultimi anni, segno che la nostra musica in Europa e nel mondo piace.
Per chi segue la scena pop dell’Est Europa forse Dara non è un nome nuovo (c’è anche X Factor Bulgaria nel suo passato). Nella sua carriera si è messa alla prova con tutto, come il pop, R&B e synthpop. A proposito del suo brano, aveva spiegato che “Bangaranga “è una sensazione speciale che tutti hanno dentro di sé. Significa scegliere di essere audaci, essere sé stessi senza scusarsi. È energia”, ha spiegato. “Quando hai paura o non ti senti bene, devi solo ricordarti chi sei. Devi dirti: non ho paura di niente. Io sono Bangaranga. So cosa sto facendo. Lo farò”. E questo inno alla libertà ha alla fine convinto sia la giuria del televoto quanto di qualità.
Eurovision Song Contest 2026, la classifica completa della finale
Si è conclusa così un’edizione dell’Eurovision non propriamente memorabile: rimane un po’ l’amaro per Sal fuori dal podio, ma abbiamo comunque mantenuto la nostra posizione in classifica e ci siamo riconfermati tra i Paesi più amati per la nostra musica. Di seguito la classifica completa dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo la comunicazione dei risultati del televoto:
- Bulgaria con 516 punti;
- Israele con 343 punti;
- Romania con 296 punti;
- Australia con 287 punti;
- Italia con 281 punti;
- Finlandia con 279 punti;
- Danimarca con 243 punti;
- Moldavia con 226 punti;
- Ucraina con 221 punti;
- Grecia con 22o punti;
- Francia con 158 punti;
- Polonia con 150 punti;
- Albania con 145 punti;
- Norvegia con 134 punti;
- Croazia con 124 punti;
- Cechia con 113 punti;
- Serbia con 90 punti;
- Malta con 89 punti;
- Cipro con 75 punti;
- Svezia con 51 punti;
- Belgio con 36 punti;
- Lituania con 22 punti;
- Germania con 12 punti;
- Austria con 6 punti;
- Regno Unito con 1 punto.