Eurovision 2026, la scaletta della finale

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IPA Sal Da Vinci all'Eurovision, la scaletta della finale

L’attesa è finita: questa sera, sabato 16 maggio, va in scena la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento musicale più seguito d’Europa (e non solo).

Dopo le due semifinali, look iconici e performance diventate virali sui social, i Paesi rimasti in gara sono pronti a contendersi il titolo di vincitore e la possibilità di portare la manifestazione 2027 nel proprio Paese.

Il pubblico è già diviso tra favoriti annunciati e outsider pronti a sorprendere: e mentre ci si prepara a riascoltare i brani, resta una sola domanda: chi si esibisce per primo e chi chiude la serata? Ecco la scaletta completa della finale dell’Eurovision Song Contest 2026.

“Eurovision Song Contest 2026”, la scaletta della finale

Nel corso delle due semifinali del 12 e 14 maggio, i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2026 si sono esibiti sul palco della Wiener Stadthalle, la storica arena che quest’anno ospita la competizione musicale europea.

Gli Stati coinvolti erano in tutto 35: trenta pronti a conquistarsi un posto nella finalissima attraverso il televoto e le votazioni delle giurie. A questi si aggiungono le Big 4, Italia, Francia, Regno Unito e Germania, già qualificate di diritto, e l’Austria, Paese ospitante dell’edizione 2026, automaticamente in finale.

Dopo le due semifinali, soltanto 20 Paesi sono riusciti a conquistare uno degli ultimi posti disponibili, raggiungendo così i cinque Stati già qualificati. La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è quindi composta da 25 performance in gara, alternate come da tradizione a momenti di intrattenimento, ospiti e spettacoli pensati per accompagnare il pubblico durante tutta la serata.

Ecco l’ordine ufficiale delle esibizioni:

Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Germania: Sarah Engels – Fire

Israele: Noam Bettan – Michelle

Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice

Albania: Alis – Nân

Grecia: Akylas – Ferto

Ucraina: LELÉKA – Ridnym

Australia: Delta Goodrem – Eclipse

Serbia: LAVINA – Kraj Mene

Malta: AIDAN – Bella

Repubblica Ceca: Daniel Zizka – Crossroads

Bulgaria: DARA – Bangaranga

Croazia: LELEK – Andromeda

Regno Unito: Look mum no comuputer – Eins, Zwei, Drei

Francia: Monroe – Regarde!

Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!

Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Polonia: ALICJA – Pray

Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Svezia: FELICIA – My System

Cipro: Antigoni – JALLA

Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA

Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Austria: COSMÓ – Tanzschein

“Eurovision Song Contest 2026”, dove vedere la finale

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va in onda questa sera su Rai 1, pronta a trasformare il sabato sera in una lunga maratona di musica, performance spettacolari e momenti già virali sui social.

La diretta inizia alle 20:35 con una speciale anteprima dedicata alle ultime news, alle curiosità dal backstage e ai protagonisti dell’edizione 2026 direttamente da Vienna. A guidare il pubblico italiano ci sono ancora una volta Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, ormai volti amatissimi dagli spettatori dell’evento grazie ai loro commenti ironici e ai retroscena live durante la gara.

Alle 21 spazio invece alla finale vera e propria, con le 25 esibizioni dei Paesi finalisti. La serata dovrebbe concludersi intorno all’una di notte, quando verrà proclamato il Paese vincitore di questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2026.

Chi aspetta l’esibizione italiana dovrà però attendere ancora un po’: Sal Da Vinci sale sul palco soltanto al 22esimo posto della scaletta, quindi nella parte finale della serata.