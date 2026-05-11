Eurovision 2026, cerimonia d’apertura: gli incredibili artisti che si esibiranno

La cerimonia di apertura del 70° Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuta a Vienna domenica 10 maggio 2026, ha segnato l'inizio ufficiale della settimana dell'Eurovision, che culminerà con la finale di sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Le 35 delegazioni hanno sfilato rigorosamente in ordine alfabetico, con l'Austria (paese ospitante) a chiudere la parata. Dal nostro Sal, accolto da grandissimo entusiasmo, alla svizzera (ma di origini italiane) Veronica Fusaro, dai favoriti finlandesi al sex symbol maltese. Scopriamoli tutti