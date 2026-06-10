Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026, programma, dove e quando vederla in tv

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Mondiali calcio 2026

L’attesa è finita: i Mondiali 2026 stanno per cominciare e, prima ancora del primo calcio dato al pallone, lo spettacolo si prende la scena. La cerimonia d’apertura, questa volta, non sarà un semplice antipasto della partita inaugurale, ma un evento diffuso pensato per raccontare l’anima dei tre Paesi che ospitano il torneo: Messico, Canada e Stati Uniti. Musica a gogò, tanti tributi, coreografie e grandi nomi del pop internazionale accompagneranno l’avvio della prima Coppa del Mondo itinerante della storia.

Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026: perché saranno tre eventi

Una sola cerimonia? Non questa volta. Per un’edizione già storica nella formula, con 48 Nazionali e tre Paesi organizzatori, la FIFA ha scelto di moltiplicare anche il momento inaugurale. Il risultato sarà un trittico di show, ognuno legato al debutto della Nazionale padrona di casa.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico, prima della sfida tra Messico e Sudafrica. Non un luogo qualsiasi: quello stadio è già entrato nella leggenda del calcio, dai Mondiali del 1970 a quelli del 1986, e farà da cornice a una serata dal fortissimo valore simbolico.

Il giorno successivo toccherà al Canada, con la cerimonia in programma a Toronto prima di Canada-Bosnia ed Erzegovina. Poi sarà la volta degli Stati Uniti, con l’evento al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell’esordio della Nazionale americana. Insomma, il Mondiale parte in campo, certo, ma anche sul palco.

Shakira, Katy Perry e gli altri artisti che si esibiranno

Il cast annunciato conferma l’ambizione della FIFA: trasformare l’apertura del torneo in uno show di intrattenimento globale. A Città del Messico gli occhi saranno puntati soprattutto su Shakira, ormai una sorta di icona dei Mondiali dopo il successo planetario di Waka Waka nel 2010. Questa volta la cantante tornerà con Burna Boy per interpretare il nuovo inno ufficiale, Dai Dai.

Sul palco messicano sono attesi anche J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules e Tyla. Una miscela di pop latino, sonorità internazionali e identità locale, con il tema visivo del papel picado, la tradizionale carta traforata messicana, scelta come simbolo di festa e artigianato.

In Canada, invece, la scena sarà affidata a nomi come Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi e Vegedream. A Los Angeles il tono diventerà ancora più esclusivo: l’headliner sarà infatti Katy Perry, affiancata da Future e Anitta. E diciamolo, con un parterre del genere la domanda viene naturale: siamo ancora davanti a una cerimonia sportiva o a un festival musicale globale travestito da evento calcistico?

Gli omaggi a Pelè e Maradona

Scherzi a parte, la prima cerimonia d’apertura avrà anche un cuore profondamente legato al mondo del calcio. Allo Stadio Azteca sono previsti omaggi a Pelè e Diego Armando Maradona, due leggende che in quello stesso impianto hanno scritto pagine decisive e indimenticabili della storia dei Mondiali.

Per Pelè sarà il primo tributo mondiale dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2022. L’Azteca è lo stadio del Brasile campione del 1970, quello della Seleção più luminosa e celebrata. Ma è anche il teatro del Mondiale 1986, quello di Maradona e dell’Argentina. Due miti, due epoche, un solo luogo simbolo.

Dove vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026

In Italia le cerimonie di apertura dei Mondiali 2026 saranno visibili in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su RaiPlay. Gli eventi saranno disponibili anche su DAZN per gli abbonati, tramite app, smart tv compatibili, sito ufficiale, smartphone, tablet e computer.

La prima cerimonia, quella di Città del Messico, precederà la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica mentre le successive accompagneranno gli esordi di Canada e Stati Uniti. Per chi ama il calcio, sarà l’inizio di un mese intenso. Per chi segue soprattutto spettacolo, look e grandi performance live, sarà comunque un appuntamento da tenere d’occhio.