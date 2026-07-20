Laura Pausini scegli gli stessi gioielli di Sal Da Vinci e non passa inosservata tra diamanti, zaffiri e oro che la ricoprono di luce preziosa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - I Gioielli del Sole Laura Pausini

Laura Pausini ha letteralmente brillato alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. E non solo per la sua esibizione con l’abito tempestato di cristalli. Ma anche grazie a dei gioielli magnifici in oro e diamanti, una creazione de I Gioielli del Sole, lo stesso brand made in Italy che ha realizzato l’anello portafortuna di Sal Da Vinci.

Laura Pausini, chi ha creato i suoi gioielli alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026

Laura Pausini è stata una delle protagoniste indimenticabili di questo Mondiale che ha visto la vittoria della Spagna. E mentre la Reina Letizia con le figlie Leonor e Sofia hanno dato spettacolo festeggiando la Roja, Lally, come la chiamano i fan più sfegatatati, ha fatto venire i brividi cantando Desire, l’inno ufficiale che ha accompagnato l’ingresso in campo dei calciatori durante il torneo, insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger

Laura Pausini dunque è stata l’altra Regina (oltre a Letizia di Spagna) del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Come una vera Queen, Laura ha indossato per la sua esibizione allo stadio un abito prezioso e italianissimo, firmato Balestra. Così come si è affidata alla creatività italiana per i suoi monili, del brand I Gioielli del Sole che ha realizzato a mano per lei due look esclusivi, in oro 18 carati e diamanti, per due momenti distinti della cerimonia.

Laura Pausini sul red carpet coi bracciali Tubogas

Per il red carpet, la scelta è ricaduta sulla forza materica dell’oro giallo 18 carati, protagonista della collezione Materia e delle iconiche creazioni Tubogas. Volumi importanti, linee scultoree e superfici avvolgenti hanno valorizzato la presenza scenica dell’artista, catturando la luce dei flash con un’eleganza contemporanea.

Il look ha compreso una spettacolare cascata di bracciali Tubogas in oro giallo massiccio 18 carati, impreziositi da inserti di diamanti naturali, accompagnati da anelli, orecchini e ciondoli della collezione Materia, caratterizzati da diamanti naturali con tagli misti che evocano la forza e l’essenza degli elementi naturali.

Ufficio stampa - I Gioielli del Sole

Laura Pausini, Regina degli stati con un trionfo di zaffiri

Per la performance finale della Pausini, l’estetica si è trasformata completamente. L’oro bianco 18 carati ha incontrato il blu intenso degli zaffiri in una composizione pensata per dialogare con le imponenti luci del New York New Jersey Stadium, creando riflessi e bagliori capaci di seguire il ritmo della musica e l’intensità dell’esibizione.

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Il protagonista del secondo look è stato un importante collier di Alta Gioielleria in oro bianco 18 carati, dove diamanti naturali taglio brillante e taglio smeraldo si sono alternati a preziosi zaffiri ovali in una raffinata architettura di luce. Hanno completato la parure un’alternanza di anelli coordinati, con zaffiri declinati in taglio brillante, ovale e smeraldo, incorniciati da diamanti, e una coppia di orecchini in oro bianco 18 carati con zaffiri ovali valorizzati dalla geometria essenziale dei diamanti taglio baguette.

Laura Pausini, la stessa scelta di Sal Da Vinci

La Pausini si è lasciata conquistare dall’Alta Gioielleria italiana, prendendo spunto da Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo si era affidato allo stesso brand per il suo anello portafortuna che l’ha elevato nell’Olimpo della musica internazionale con Per sempre sì.

Laura e Sal hanno impreziosito la loro immagine attraverso le creazioni artigianali e uniche de I Gioielli del Sole: un equilibrio tra ricerca estetica, lavorazione manuale e attenzione al dettaglio, capace di trasformare la gioielleria in un linguaggio di emozione e luce. Così, il savoir-faire italiano è arrivato su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, confermando la propria vocazione a creare gioielli esclusivi destinati ai grandi eventi internazionali.