Letizia di Spagna, le figlie irriconoscibili: la scena si ripete 16 anni dopo

La Famiglia Reale spagnola scoppia di gioia per la vittoria ai Mondiali. Letizia abbraccia Infantino e Leonor e Sofia "rubano" la Coppa. Come 16 anni fa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Leonor e Sofia di Spagna nel 2010

Non solo Felipe e Letizia, ma l’intera Famiglia Reale spagnola comprese le Principesse Leonor e Sofia, è volata a New York per assistere alla finale dei Mondiali 2026. E a ragione visto che la Roja ha vinto ai supplementari contro l’Argentina di Messi.

Letizia di Spagna e le figlie: i look bianco-rossi

Come promesso, Felipe e Letizia di Spagna con le loro due figlie Leonor e Sofia hanno dato appuntamento ai campioni della loro Nazionale di calcio al MetLife Stadium di New York per assistere alla finale dei Mondiali 2026.

La Reina indossava un abito rosso midi, di Adolfo Dominguez, in omaggio alla maglia spagnola e anche le sue figlie hanno ripreso nei look i colori della loro squadra. Leonor ha sfoggiato una camicia bianca a fusciacca, di Zara, che costa 29,95 euro, e dei pantaloni rossi, mentre Sofia si è presentata con un outfit speculare rispetto a quello della sorella, ossia camicia rossa ampia e pantaloni bianchi morbidi.

Letizia ha quindi trasferito con successo alle figlie l’importante lezione di stile, ossia anche i look sono importanti veicoli di messaggi. Dunque, quando si ha un ruolo istituzionale, non ci si veste seguendo semplicemente il proprio gusto estetico ma gli abiti diventano uno strumento per dire qualcosa. In questo caso, per esprimere tutti il sostegno della Famiglia Reale alla nazionale di calcio spagnola.

Una sorta di portafortuna? Forse sì. La finale dei Mondiali contro l’Argentina in effetti è stata molto sofferta e si è risolta solo al 106esimo minuto, grazie a Ferran Torres. Il suo gol ha sbloccato la partita e poco hanno potuto fare gli avversari, Messi compreso.

Letizia di Spagna, la gioia per il trionfo della Nazionale ai Mondiali 2026

La gioia della Famiglia Reale spagnola è stata immensa. Letizia ha persino abbracciato Infantino, non trattenendo l’entusiasmo. Ma anche Felipe e le Principesse erano in visibilio.

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Una felicità incontenibile, fatta di abbracci e di sciarpe e bandiere che sventolano. Sulla pagina Instagram ufficiale della Casa Reale si legge: “Campioni del mondo!! Un’altra pagina indimenticabile nella nostra storia, un’altra stella, un altro sogno realizzato grazie a una generazione straordinaria che ha dimostrato che il talento, l’impegno, l’umiltà e il lavoro di squadra sono la strada per il successo. Oggi celebriamo un titolo, domani mattina ricorderemo una leggenda”.

E l’emozione è stata ancora più grande quando il Re, la Reina e Leonor e Sofia sono scese in campo per festeggiare insieme ai loro campioni e toccare la Coppa appena conquistata. Felipe la solleva tra le mani in trionfo, mentre le Principesse la guardano con entusiasmo, quasi non credendo ai loro occhi. Una scena che si ripete 16 anni dopo.

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Leonor e Sofia di Spagna con la Coppa del Mondo 16 anni dopo

In effetti, le figlie di Felipe e Letizia di Spagna hanno vissuto un momento praticamente identico 16 anni fa. Era infatti il 2010 quando la Roja si portava a casa il suo primo Mondiale.

All’epoca Leonor e Sofia avevano 5 e 3 anni. Andarono al Palazzo della Zarzuela accompagnati dai genitori per accogliere i giocatori che tornavano a casa con la Coppa del Mondo. A riceverli c’era Juan Carlos, che ancora regnava, e sua moglie Sofia, vestita di rosso.

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Le nipotine indossavano la maglia della Spagna e dei pantaloncini e Letizia, che non era ancora Regina, aveva una blusa blu e dei pantaloni bianchi. Iker Casillas mostrò alle Principessine il trofeo appena conquistato e la loro reazione fu tenerissima. Allora come ora, 16 anni dopo.