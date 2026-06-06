Leonor e Sofia di Spagna davanti al Papa, tra privilegio del bianco e obbligo del velo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Leonor e Sofia di Spagna

C’è grande attesa per la visita del Papa Leone XIV in Spagna: per la prima volta, infatti, a ricevere il Pontefice non saranno solo Letizia e Felipe, ma anche le due figlie Leonor e Sofia. Gli occhi saranno tutti puntati sulle due ragazze, chiamate a ricoprire un ruolo diplomatico da “adulte” a tutti gli effetti: ma quali sono le regole dell’etichetta reale che le due dovranno rispettare in fatto di look?

Leonor e Sofia davanti al Papa, che look indosseranno?

Papa Leone XIV sarà in visita in Spagna dal 6 al 12 giugno, e sarà accolto nella capitale iberica dalla Famiglia Reale Spagnola. Ad attendere il Pontefice a Palazzo Reale non ci saranno solo Letizia e Felipe, ma anche le due figlie Leonor e Sofia, chiamate ad osservare un rigido protocollo in vista dell’importante evento.

Nonostante le due Principesse abbiano già incontrato in passato un Pontefice, ovvero Papa Benedetto XVI, lo scenario oggi è radicalmente diverso: all’epoca, infatti, Leonor e Sofia erano solo delle bambine, e fu loro concesso, in quanto tali, di indossare abiti floreali e ballerine coordinate. Nel 2026, invece, le figlie di Letizia parteciperanno all’udienza papale da “adulte”, e seguiranno tutte le regole del caso.

Leonor, in particolare, si presenterà come erede al trono, e gli scatti accanto a Papa Leone XIV faranno probabimente il giro del mondo, motivo per cui la Principessa si sta preparando da settimane al fatidico incontro. A contrario di quanto si possa immaginare, infatti, nulla sarà lasciato al caso: sequenza di arrivo, ordine delle presentazioni, distanza di avvicinamento, durata di ogni saluto e perfino la posizione del corpo saranno il risultato di mesi di prove. E il look? Da galateo, le due Principesse non potranno indossare il bianco.

Perché Leonor e Sofia non possono indossare il bianco

Quando le teste coronate del Vecchio Continente sono chiamate ad incontrare il Pontefice, non tutte le donne delle Famiglie Reali possono indossare il colore bianco. Il cosiddetto privilège du blanc segue delle regole molto precise: quando Leone XIV arriverà a Madrid, Letizia potrà puntare sul total white, mentre Leonor e Sofia no.

Storicamente, infatti, il privilegio del bianco è stato concesso dalla Santa Sede alle sovrane cattoliche di determinate monarchie: in Spagna, questa distinzione spetta alla regina consorte o a chi detenga la condizione di regina regnante. Per questo motivo la Reina può vestirsi di bianco in determinate udienze papali, mentre la Principessa delle Asturie e l’infanta dovranno attenersi alle norme generali del protocollo vaticano.

Su quali colori punteranno le due giovanissime reali? Stando all’etichetta, le scelte più appropriate sarebbero blu navy scuro o grigio antracite, sempre con tessuti pregiati e finiture sobrie, come crêpe, lana fine o seta opaca. L’abbigliamento deve infatti trasmettere un senso di rispetto e sobrietà, motivo per cui i modelli dovrebbero avere una lunghezza midi o sotto il ginocchio, senza spacchi, con maniche lunghe o a tre quarti.

Ammessi anhe dettagli discreti come spille e colletti, mentre i gioielli devono essere sobri, come perle o pezzi dal valore istituzionale. Assolutamente bandite scollature, colori vistosi e, soprattutto, il capo scoperto.