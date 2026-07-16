La Principessa Leonor di Spagna detta tendenza col blazer color fragola

IPA Leonor di Spagna col padre Felipe

Metti una mattina in uno dei siti archeologici più importanti della Spagna. È quanto hanno vissuto la Principessa Leonor con la Famiglia Reale al completo, impegnata in una visita istituzionale a Girona. Per esplorare le storiche rovine greche e romane affacciate sul Mediterraneo, Leonor ha scelto un look fresco e casual, in linea con quello della madre Letizia e della sorella, l’Infanta Sofia.

Il nuovo blazer della Principessa Leonor perfetto per l’estate

Appesa la tuta dell’esercito dopo tre anni, durante la passeggiata nel sito archeologico di Empúries la Principessa Leonor di Spagna ha sfoggiato un look fresco e sofisticato, in cui spicca un blazer monopetto di un bel color rosa fragola del rinomato brand spagnolo Mirto, realizzato in lino leggero. La giacca, dal taglio semi-aderente con un unico bottone centrale e tasche a filetto, unisce eleganza e comfort, ideale per affrontare le alte temperature di luglio.

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Al blazer ha abbinato una base neutra, composta da un classico top bianco con scollo a V e da pantaloni bianchi a gamba larga in lino e cotone, completando il tutto con un paio di espadrillas estive con zeppa in corda. E gli accessori? Anche questi sono minimali e testimoniano il sostegno all’artigianato locale, ereditato dalla madre Letizia: la borsa a sacchetto fucsia Linen Pouch Plump firmata Heimat Atlántica e orecchini scultorei in ottone modello Ocaso di Suma Cruz, realizzati in ottone.

Il look della Regina Letizia, casual con stile

In perfetta sintonia con lo stile informale della giornata, la Regina Letizia di Spagna ha riciclato dal proprio armadio un abito midi firmato Hugo Boss, che aveva già indossato nel 2022 e che appartiene alla linea sostenibile della maison tedesca, realizzato per il 60% in poliestere riciclato.

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L’abito si distingue per una fantasia a grandi fiori neri stilizzati su fondo bianco, ricordando le illustrazione artistiche a china, ed è caratterizzato da maniche corte fluide, scollo a V e coulisse regolabile in vita, perfetta per valorizzare la silhouette nella più assoluta comodità. La Reina ha completato il look con un paio di espadrillas scure con zeppa, borsa a spalla coordinata in rafia nera intrecciata di Massimo Dutti e la sua inseparabile combinazione di anelli Karen Hallam e Coreterno.

L’Infanta Sofia non è stata da meno, anche lei coinvolta in questo raffinato approccio casual in una calda giornata d’estate. Per lei total look in lino e cotone del brand Rivera: una blusa bianca asimmetrica modello Elini abbinata a pantaloni fluidi a gamba larga in una fresca tonalità verde salvia, il modello Brisa, il tutto completato da un paio di espadrillas basse beige e da uno degli anelli realizzati da Karen Allam, appartenente alla madre.

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In ultimo, Re Felipe VI ha assecondato l’atmosfera rilassata dell’incontro con una camicia Un bel quadretto familiare, di quelli a cui Letizia ci ha abituati ormai da anni durante la stagione estiva. Con un occhio allo stile e l’altro all’etica.