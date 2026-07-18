Leonor di Spagna, la camicia a fusciacca è in nuovo trend dell’estate

Leonor di Spagna è sempre impeccabile e svela il nuovo trend dell'estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Leonor di Spagna

Leonor di Spagna è cresciuta e si sta trasformando sempre di più in un’icona di stile, seguendo le orme di mamma Letizia Ortiz. La primogenita di Re Felipe VI sa come distinguersi e non segue le mode, bensì le detta.

Leonor di Spagna: il look con la camicia a fusciacca

Ogni uscita della famiglia reale spagnola è l’occasione perfetta per scoprire nuove tendenze e copiare look. L’ultima è quella avvenuta in occasione dell’incontro con il Patronato della Fondazione del Comitato Spagnolo dei Collegi del Mundo Unido.

Re Felice VI, Letizia di Spagna, accompagnati dall’Infanta Sofia e dalla Principessa delle Asturie Leonor e dall’Infanta Sofía, hanno ricevuto nel Palacio de La Zarzuela un comitato. Un incontro importante, soprattutto perché entrambe le figlie di Letizia Ortiz hanno frequentato nel tempo questa rete di collegi.

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I reali hanno accolto i membri del consiglio di amministrazione e gli studenti che sono stati selezionati per iniziare il percorso di studi. Per l’occasione Leonor ha scelto di indossare una camicia a fusciacca rosa, abbinata a pantaloni bianchi. Un look molto particolare che ha attirato da subito l’attenzione e che svela la grande passione per la primogenita di Letizia Ortiz per la moda.

La camicia a fusciacca d’altronde è uno dei grandi trend di questa stagione, perfetta da sfoggiare in diversi colori, sia con i pantaloni che con le gonne per un look che sia elegante e chic, ma anche fresco, considerando le alte temperature.

Il futuro di Leonor di Spagna

Insomma, Leonor di Spagna sembra stia cercando di superare sua madre come regina dei trend, creando look che sono sempre glam e mai fuori luogo. La principessa d’altronde è ormai cresciuta e si prepara ad assumere un ruolo centrale nella famiglia reale spagnola con la consapevolezza che un giorno diventerà regina.

Terminata l’estate inizierà un nuovo percorso di studi all’università, lasciandosi alle spalle tre lunghi anni di addestramento militare nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica. Nei prossimi mesi dunque Leonor si godrà l’estate, in seguito inizierà a frequentare il corso di laurea in Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Getafe che si trova a Madrid.

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Tornerà dunque a vivere accanto alla famiglia e il primo anno potrà persino tornare per pranzo a casa. Dal secondo anno invece dovrà restare all’Università per frequentare le lezioni pomeridiane, portandosi il pranzo al sacco oppure scegliendo la mensa. Vivrà, dunque, una vita normale come quella dei suoi coetanei.

Una quotidianità che, di certo, Leonor non avrà in futuro e che forse rimpiangerà quando diventerà regina. Il compito che l’attende d’altronde è piuttosto arduo e la principessa ormai da tempo è in prima linea negli eventi ufficiali della famiglia reale.

Solo qualche giorno fa aveva sorpreso tutti, pronunciando un discorso nella cornice del Teatro Liceu, Leonor durante la consegna dei Premi Princesa de Girona che hanno come scopo quello di premiare il talento giovanile.

Durante l’evento, Leonor aveva spiegato al pubblico chi sono per lei i suoi veri influencer: “Non sono persone considerate di successo, famose o glamour; non hanno l’etichetta ufficiale di modello da seguire, né misurano il proprio valore in base a determinati traguardi che pubblicano sui social”.