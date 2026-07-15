Margherita delle Piane, chi è l’italiana che sposerà il principe ereditario del Brasile

Si chiama Margherita delle Piane, l'italiana che sposerà il principe ereditario del Brasile: le nozze che stanno facendo discutere.

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iStock Photos Margherita delle Piane sposa il principe ereditario del Brasile

Un amore travolgente, così tanto da spingere un principe a mettere in dubbio il trono pur di sposare la sua amata. Non è la trama di una favola, ma accade in Brasile, dove il principe Dom Rafael de Orleans e Bragança ha annunciato la volontà di sposare l’italiana Margherita delle Piane, andando contro l’etichetta e tutto ciò che dovrebbe fare.

Le nozze di Margherita delle Piane e Dom Rafael de Orleans e Bragança

Sta facendo il giro del mondo la romantica storia d’amore del principe brasiliano e dell’artistocratica genovese. I due vorrebbero sposarsi, andando contro tutto e tutti, e per farlo lui sarebbe anche disposto a rinunciare al trono.

40 anni e una vita da reale, Dom Rafael de Orleans e Bragança, è il tetrapronipote di Dom Pedro II ed è considerato il primo nella linea di successione al trono dal ramo di Vassouras della Casa imperiale del Brasile.

Qualche giorno fa, sulle pagine della rivista francese Point de Vue ha sorpreso tutti annunciando a sorpresa il matrimonio con Margherita delle Piane.

“Sono innamorato di un’italiana – ha spiegato, affermando che lui e la fidanzata condividono – gli stessi principi e valori cattolici”. Dom Rafael de Orleans e Bragança vive da tempo a Londra dove ha fondato una società che utilizza l’intelligenza artificiale per creare modelli finanziari. amante del tennis e del calcio, pratica arrampicata e ha confidato che dopo le nozze la coppia si trasferirà in Brasile.

Il matrimonio dovrebbe svolgersi il 28 novembre a Firenze, in seguito i due coniugi inizieranno a lavorare per la famiglia reale, partecipando ai vari impegni pubblici.

Sarebbe una storia d’amore perfetta, se non fosse che la famiglia di Dom Rafael de Orleans e Bragança si sarebbe dichiarata contraria alle nozze. A spiegarlo Dom Bertrand de Orleans e Bragança, zio del principe che ha 85 anni ed è il capo ultraconservatore della Casa imperiale.

In una lettera letta durante il XXXVI Incontro monarchico nazionale di San Paolo ha infatti spiegato che le nozze di suo nipote non produrranno in alcun modo effetti dinastici. Ciò significa che se Rafael andrà avanti nel suo progetto di sposare Margherita delle Piane potrebbe perde i suoi diritti di successione. Al suo posto potrebbe subentrare la sorella minore, Dona Maria Gabriela.

Chi è Margherita delle Piane

Ma chi è Margherita delle Piane? Classe 1988, è nata a Genova e arriva da un’antichissima famiglia aristocratica ligure. Suo padre infatti appartiene alla celebre casata delle Piane, mentre sua madre fa parte della famiglia dei Marchesi d’Afflitto in cui si contano anche dei principi.

Si è laureata all’Università di Firenze in Storia dell’Arte. In seguito ha iniziato a vivere a Londra dove oggi lavora come event planner, organizzando eventi di lusso e delle conferenze internazionali. Parla alla perfezione francese, inglese, italiano e portoghese. Il primo incontro con Rafael sarebbe avvenuto nel 2020, proprio a Londra, grazie al fratello di Margherita, Guy delle Piane che è sposato con Xenia di Croÿ, principessa e cugina di Dom Rafael.

Dopo ben cinque anni d’amore sarebbe arrivata la proposta di matrimonio e la scelta di sposarsi in Italia prima del trasferimento in Brasile.