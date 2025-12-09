Pietro Delle Piane smentisce Antonella Elia: “Monica Setta? Sempre leale”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pietro Delle Piane, Antonella Elia e Monica Setta

Pietro Delle Piane interviene nella querelle che ha visto contrapposte la sua ex fidanzata Antonella Elia e Monica Setta. L’attore 51enne ha preso le difese della conduttrice, accusata dalla showgirl di scarsa lealtà: “Credo che la risposta di Antonella sia stata una reazione emotiva”, ha spiegato l’ex protagonista di Temptation Island nell’ultima puntata di Storie al Bivio.

Pietro Delle Piane difende Monica Setta

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono protagonisti indiscussi del gossip nelle ultime settimane: i due si sono infatti separati a poche settimane dalla data delle nozze, come annunciato dall’attore nello studio di Storie al Bivio di Monica Setta. Dichiarazioni in parte false, secondo la sua ex fidanzata, che non ha risparmiato critiche nemmeno alla conduttrice di Rai2, definita “una falsa”.

Sulla questione è intervenuto immediatamente anche Delle Piane, difendendo con fermezza la giornalista Rai: “Ho letto anche io che Antonella (Elia) ha dato a Monica Setta della sleale, ma credo che la sua reazione sia stata emotiva. In realtà Monica è stata sempre leale con noi e a me ha parlato con affetto di Antonella spingendomi più volte a tornare con lei“, ha raccontato nella puntata di Storie al Bivio in onda il prossimo sabato 13 dicembre.

Antonella Elia, probabilmente infastidita del rilievo concesso al suo ex nelle tramissioni della conduttrice, l’aveva infatti apostrofata con frasi tutt’altro che lusinghiere sui social. Commentando un reel ironico che riproponeva alcune delle frasi più iconiche della Setta, la showgirl aveva scritto: “Monica una “grande amica”…ma sulla cui lealtà…ci sarebbe molto da dire!!!”. A quanti tuttavia le avevano chiesto delucidazioni in merito alle sue parole, la Elia non aveva fornito dettagli di alcun tipo.

L’addio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno vissuto una storia piuttosto travagliata, che li ha visti anche approdare a Temptation Island. A novembre 2025 la coppia, che aveva fissato la data del matrimonio il prossimo 31 dicembre a Cortina, ha annunciato una pausa. Nella puntata del 22 novembre di Storie al bivio, l’attore ha tuttavia dichiarato che Antonella lo aveva lasciato “senza spiegazioni”.

Secondo il 51enne, alla base della decisione non ci sarebbero stati grandi tradimenti o drammi, ma semplicemente dei “piccoli litigi” accumulatisi negli anni. Qualche giorno dopo, ospite a La Volta Buona, Antonella Elia ha smentito la versione di Delle Piane: “Sto maturando la decisione che abbiamo due caratteri diversi. È successo un episodio grave, di tipo caratteriale. Io considero il matrimonio una cosa sacra, allora ho pensato di fermarmi prima“, ha raccontato la showgirl a Caterina Balivo.

La replica di Delle Piane è ben presto arrivata sui social: l’attore ha definito le motivazioni della sua ex fidanzata “una barzelletta”, spiegando di non aver mai ricevuto alcuna spiegazione vis a vis.

Per il momento, Antonella Elia non ha replicato ulteriormente, scaricando invece la sua vena polemica su Monica Setta. Conoscendo la verve dell’ex valletta, è più che lecito attendersi una risposta, soprattutto dopo la messa in onda dell’ennesima dichiarazione del suo ex fidanzato sul piccolo schermo. Insomma, non resta che preparare i pop corn.

