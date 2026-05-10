GF Vip, Adriana Volpe sull’ex di Antonella Elia: “Mi ha mandato dei vocali”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip non smette di intrattenere i fan con emozioni e rivelazioni inaspettate che cambiano continuamente gli scenari del gioco. Questa volta, a catturare l’attenzione del pubblico, è stato il delicato confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia: le due showgirl, protagoniste di una delle amicizie più discusse e intense di questa edizione, si sono ritrovate al centro di un momento profondamente emotivo che ha riportato alla luce vecchie ferite, fragilità e retroscena mai raccontati prima.

Antonella Elia e Adriana Volpe, il rapporto di amore-odio nella Casa del GF Vip

A sconvolgere i già delicati equilibri della Casa è stata una rivelazione di Adriana Volpe che ha colpito profondamente Antonella Elia, prima finalista ufficiale dell’edizione 2026 del GF Vip.

Le due concorrenti sono senza dubbio, insieme ad Alessandra Mussolini e Paola Caruso, tra le protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. E se Paola Caruso è stata eliminata del gioco ed è pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata del 10 maggio, Adriana e Antonella continuano la loro bizzarra amicizia tra scontri e momenti di riavvicinamento.

La rivelazione fatta dalla Volpe alla Elia in queste ore ha poi ribaltato ancora una volta gli stati d’animo all’interno della Casa più spiata d’Italia: tutto è nato durante uno dei confronti più accesi andati in scena al GF Vip nelle ultime settimane. Adriana, finita sulla ormai celebre poltrona che scotta, si è trovata a dover rispondere alle critiche dei concorrenti e, tra accuse e tensioni, il discorso è inevitabilmente scivolato sul suo rapporto con Antonella Elia.

Il vero colpo di scena è arrivato però quando Adriana ha deciso di fare ad Antonella una rivelazione inaspettata legata a Pietro Delle Piane, ex compagno storico della showgirl. Secondo quanto raccontato dalla Volpe, sarebbe stato proprio Pietro, tempo prima, a chiederle di restare vicina ad Antonella nei momenti più difficili.

Il segreto rivelato di Adriana Volpe ad Antonella Elisa su Pietro Delle Piane

“Tu sai che mi ha mandato dei vocali prima di entrare qua?” ha esordito a sorpresa Adriana Volpe ad Antonella Elia, una frase semplice, ma sufficiente a cambiare completamente il tono della conversazione e a spiazzare la stessa Elia, visibilmente emozionata.

“E cosa ti ha detto?” ha chiesto infatti la concorrente e la risposta è stata spiazzante: “Di starti vicina Anto”, ha risposto Adriana promettendole poi di farle ascoltare tutti i vocali mandati da Pietro una volta uscite dalla Casa.

La Volpe ha proseguito dicendo che, nel lungo vocale ricevuto poco prima di entrare nel reality, Pietro le aveva chiesto di prendersi cura di lei: “Lui non sa nemmeno che li ho sentiti” ha proseguito Adriana.

Nella Casa, dove tutto viene amplificato dalle dinamiche del reality, il legame tra Adriana e Antonella ha attraversato momenti di forte tensione ma anche inattese riappacificazioni. Le due, che in passato avevano già condiviso incomprensioni e scontri televisivi, sembrano oggi aver ritrovato una sintonia autentica fatta di confidenze, protezione reciproca e fragilità condivise.

Non a caso Adriana, durante il confronto, ha parlato apertamente del desiderio di “fare rete attorno all’amica”, spiegando di aver riscoperto un rapporto che pensava ormai perso.

Il pubblico social, intanto, si divide tra chi vede nelle parole di Adriana un gesto sincero e affettuoso e chi, invece, continua a sospettare strategie e dinamiche da reality. Eppure, al di là delle polemiche, il momento ha mostrato un lato più vulnerabile di entrambe le protagoniste, lontano dalle battute pungenti e dai toni sopra le righe che spesso le caratterizzano in televisione.